“Este era o mesmo cachorro que estava lado a lado com a minha bebê todos os dias”, diz mãe após ataque fatal de pit bull

Após a tragédia, os pit bulls foram escoltados para fora da casa pelo Controle de Animais do Condado de Franklin, que determinará o que irá acontecer com os cachorros. No último sábado (12), a mãe da pequena Elizah postou uma série de imagens da filha com um dos seus pit bulls. “Nunca vou entender o porquê! Estou tão perdida e devastada. Este era o mesmo cachorro que estava lado a lado com a minha bebê todos os dias”.

O pai da menina, Kameron Turner, também desabafou nas redes sociais sobre a morte da filha. “A vida é tão injusta. Por que com a gente? Por que com a nossa bebê? Como posso continuar vivendo sem ela?”. Kameron também postou o obituário de sua filha e escreveu: ‘Minha pobre bebê’. No obituário, Elizah é descrita como uma bebê corajosa que “nunca ficou sem um sorriso”.

A mãe da pequena Elizah não conseguiu entender como seu cachorro atacou a filha, no entanto, isso não é tão incomum. Segundo Renata Gomes de Lima, proprietária do Bangalô Dog Hostel (SP), o que existe, hoje, é uma falta de conhecimento sobre como os animais funcionam. “As pessoas recebem muitas informações sobre os pets, como sendo um ‘brinquedo fofinho’, mas, na verdade, os cães são animais predadores na natureza. Eles atacam por diversos motivos e não apenas porque querem agredir ou destruir. Normalmente, isso acontece quando eles têm suas necessidades negligenciadas. Cães não são crianças, eles não são seres humanos, são de outra espécie e, portanto, têm outra maneira de viver”, alerta ela.

Fonte: Crescer