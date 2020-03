Estados e cidades fecham entradas impedindo ônibus da Viação Riodoce de circularem

CARATINGA – A viação Riodoce terá que parar totalmente seus serviços interestaduais, intermunicipais e municipais. Conforme decreto do governador Romeu Zema, ônibus e vans de passageiros não poderão atravessar as divisas estaduais nem deixá-las. “Os ônibus intermunicipais só poderão rodar com metade da capacidade. Aqueles que trafegam dentro das cidades e os rurais terão que respeitar a capacidade de lotação de passageiros sentados”, diz o documento. A Secretaria de Governo informou que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

A diretoria da Riodoce entrou em contato com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA para informar que os serviços ficarão paralisados devido às medidas tomadas por governadores e prefeitos. “Em outros estados, não estão permitindo que os ônibus entrem e em cidades vizinhas, como Coronel Fabriciano, barreiras estão sendo colocadas a pedido dos prefeitos, como caminhões de areia e blocos de concreto”, informou a diretoria.

Sobre o fechamento em alguns municípios, o governador afirmou ver excessos. “Onde há centros de distribuição para a saúde, não pode parar. O e-comerce (vendas virtuais) também não tem atendimento ao público e não deve parar. Com essas empresas adotando medidas de segurança para seus funcionários, devem continuar funcionando. Caso contrário, a população ficará sem qualquer tipo de bens nos supermercados. Alguns prefeitos exageraram na medida. Devemos restringir aglomerações, mas não a uma senhora de ir a um enterro na cidade vizinha e não ter como voltar. Tenho solicitado aos prefeitos que revejam essa questão”, disse Zema.

Enquanto governadores e prefeitos não mudam suas medidas, a Riodoce estará parada. Ainda estão circulando de forma parcial os coletivos para municípios vizinhos, mas não tendo fluxo, também vai parar.