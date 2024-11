Estado, regionais de Ensino e escolas se reúnem para traçar estratégias de desempenho no IDEB

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Educação (SEE) reuniu-se com diretores de escolas e representantes das regionais de ensino de Caratinga, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Manhuaçu e Coronel Fabriciano. O objetivo foi avaliar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e orientar as escolas prioritárias para aprimorar os resultados.

A diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) Landislene Gomes, destaca a importância do evento. “A felicidade que estamos de hoje estar recebendo aqui, além da equipe da Secretaria de Estado de Educação, que cuida do pedagógico, dos resultados, ainda mais quatro regionais de ensino. Estamos tratando os resultados do IDEB, inclusive para as 24 secretarias municipais de educação, sob a nossa jurisdição. Caratinga hoje tem apenas quatro escolas prioritárias, do total de 83. Nossa equipe estará acompanhada muito de perto, para que tenhamos melhores resultados nas próximas avaliações”.

Mas, de forma geral, Caratinga celebra o resultado positivo, com o melhor desempenho no IDEB de Minas Gerais, além de 21 prêmios Escola Transformação. “É grandioso. Mas, a gente ainda tem escola, que precisam desse acompanhamento. Já iniciamos e em breve teremos 100% das escolas com o IBEB dentro da nossa proposta de trabalho”.

Edvânia de Lana, diretora da SRE de Coronel Fabriciano frisa que a presença da Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a equipe das superintendências e diretores de escola, que estão à frente do processo dentro de cada instituição de ensino, promove mobilização e suporte. “Com certeza, hoje vai ser um momento de estudo, troca de experiência, reforçarmos boas práticas para levarmos para cada contexto escolar. Estamos muito satisfeitos, agradecemos a Caratinga por nos receber, aproximar de outros contextos escolares para aprimorar nossa prática”.

Jaceline Mendes, diretora da SRE de Teófilo Otoni também elogiou o evento. “Viemos ao encontro para buscar estratégias, fazer análise do IDEB, buscar metodologias e priorizar o atendimento para a gente elevar os resultados”.

Experiência que também é compartilhada por Sandra Márcia, diretora da SRE de Governador Valadares. “Um prazer muito grande estarmos aqui nesse evento proporcionado pela Superintendência Regional de Caratinga, mas trazendo outros regionais para participar junto com ela, para discutirmos sobre a aprendizagem dos nossos alunos. O que s precisamos fazer para que os nossos alunos tenham um desempenho recomendado”.

Vitória Magalhães, diretora da SRE de Manhuaçu também relata as expectativas com o evento. “Muito importante. Estamos aqui com 21 diretores de escola prioritárias. E a oportunidade que eles têm para trocar experiências, boas práticas, para fortalecer o pedagógico da escola. Estamos aqui em cinco superintendências e realidades próximas. Nossos diretores podem aprender e compartilhar também as suas boas práticas. O resultado, o impacto disso na escola para os nossos estudantes é muito grande”.

A Secretaria de Educação de Inhapim também participou do evento, com a titular da pasta Leilamar Pires. “Não temos um sistema próprio de educação, trabalhamos em parceria com a Superintendência Regional de Caratinga. Fomos convidados pela nossa superintendente Landinha a participar desse grupo. É um encontro de suma importância para qualquer trabalho que seja realizado dentro da escola, porque hoje nosso objetivo maior na educação, trabalhando com ensino e aprendizagem, é em relação a alcançar uma nota boa no IDEB. Esse é o nosso referencial. A subsecretária de Educação de Minas Gerais está trazendo propostas de estratégias para que possamos juntos trabalhar cada vez mais nessa linha e alcançar aquilo que é desejado”.

A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra explica que a intenção é buscar estratégias para as escolas prioritárias. Estamos reunindo várias superintendências regionais de ensino e secretarias municipais para exatamente trabalhar o resultado do IDEB, que é um indicador extremamente importante para a nossa rede. Tivemos um resultado positivo, onde mantivemos o nosso resultado de IDEB do Ensino Médio, mas, precisamos de fato trabalhar com as nossas escolas, aonde nós identificamos ainda a necessidade de melhoria e avanço no desempenho dos nossos estudantes.

IDEB

O Ideb é uma medida composta por resultados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e às médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir dos dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Varia de 0 a 10, de modo que quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o Ideb.

O Indicador foi criado em 2007, mesmo momento em que se estabeleceu o “Compromisso Todos pela Educação” (Decreto nº 6.094/2007), com metas a serem atingidas por cada estado brasileiro, o Distrito Federal, bem como resultados projetados para cada unidade escolar. O primeiro ciclo do Ideb se encerrou em 2021. Em janeiro de 2024, o Inep instituiu um Grupo Técnico (GT Novo Ideb), com o objetivo de elaborar um estudo técnico para subsidiar o MEC na atualização do Índice e das novas metas.