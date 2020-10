Estado recomenda retorno de Caratinga para a Onda Verde

CARATINGA- Após nova avaliação do Comitê Covid do Plano Minas Consciente, o Estado recomendou que Caratinga retorne para a Onda Verde. Já a macrorregião Vale do Aço permanece na Onda Amarela.

A microrregião, que já estava nessa onda, acabou regredindo para a amarela na última semana. No entanto, após analisar os dados mais recentes e critérios em relação ao covid-19, a onda verde foi indicada para o período 24 a 31 de outubro.

Nesta fase é permitido o funcionamento das seguintes atividades: cinemas, bibliotecas e arquivos; atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê; parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca; bares com entretenimento (shows e espetáculos); e serviços de colocação de piercings e tatuagens.

MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Pesos 1 2 2 4 VALE DO AÇO 67 41% 44% 58%

MACROS Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Pesos 4 2 1 0 a 32 VALE DO AÇO 13,8 -8% -40% 15

Data de Atualização: 19/10/2020 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 17/10 a 24/10 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 24/10 a 31/10 Pesos 0 a 32 VALE DO AÇO 15 Amarela ≥28 Amarela 74%

Data de Atualização: 19/10/2020 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 VALE DO AÇO CARATINGA 30 44% 61% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 63 39% 50% VALE DO AÇO IPATINGA 88 41% 35%

Data de Atualização: 19/10/2020 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 50% 4,0 -15% -15% 12 90% 7,0 15% 15% 19 MACROS % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP 4 4 2 1 0 a 32 VALE DO AÇO 35% 27,5 -11% -52% 10 VALE DO AÇO 50% 14,9 -13% -44% 11 VALE DO AÇO 86% 3,9 -5% -35% 21

Data de Atualização: 19/10/2020 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros MACROS Onda Atual 17/10 a 24/10 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 24/10 a 31/10 VALE DO AÇO Amarela ≥28 Verde 91,4% VALE DO AÇO Amarela ≥28 Verde 68,8% VALE DO AÇO Verde ≥28 Vermelha 68,7%