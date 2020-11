Estado recomenda Onda Vermelha para Caratinga e destaca “situação crítica”

No entanto, macrorregião Vale do Aço está na Amarela. Cabe a prefeito decidir qual onda seguir

CARATINGA- O Comitê Estadual Covid do Plano Minas Consciente indicou Onda Vermelha para a microrregião de Caratinga no período de 28 de novembro a 5 de dezembro.

No entanto, a macrorregião Vale do Aço, do qual Caratinga faz parte está na Onda Amarela: Coronel Fabriciano/Timóteo e Ipatinga, que também fazem parte deste agrupamento saíram da onda vermelha para a onda amarela.

O prefeito pode optar por seguir a Onda da macro ou da micro. A onda vermelha significaria o funcionamento apenas do comércio essencial.

O Estado alertou que apesar de ser responsabilidade de cada município a decisão, é importante ressaltar que, em alguns agrupamentos de microrregiões o resultado indica situação crítica. Sendo assim, recomenda-se maior cautela a estes municípios. É o caso de Caratinga.

Até o fechamento desta edição a Prefeitura de Caratinga não havia se pronunciado sobre qual onda o município irá adotar.

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO CARATINGA 132 55% 65% 67% 10,6 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 181 42% 54% 68% 7,5 VALE DO AÇO IPATINGA 150 37% 47% 73% 9,6

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 72% 148% 20 13 18 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -11% 68% 18 25 18 VALE DO AÇO IPATINGA -10% 55% 18 22 18

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 21/11 a 28/11 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 28/11 a 05/12 VALE DO AÇO CARATINGA Amarela ≥28 Vermelha 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Vermelha 0 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Amarela 68,7%

