Estado realiza transferência de pacientes de Uberlândia para hospital de Caratinga

CARATINGA– Após a solicitação da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, o município de Caratinga recebeu no domingo (28/02), dois pacientes da cidade de Coromandel que estavam internados no Hospital de Uberlândia, onde não há mais leitos de UTI disponível. Os pacientes foram transferidos para o Hospital Irmã Denise (CASU).

A transferência foi realizada pelo Batalhão de Operações Aéreas (BOA) – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A equipe saiu de Belo Horizonte para Uberlândia e após o embarque dos pacientes pela equipe médica do Hospital de Uberlândia fez um voo direto para Caratinga, onde os pacientes foram recebidos e transportados para o Hospital Irmã Denise (Casu).

A chegada ao aeroporto ocorreu por volta às 13h e foi acompanhada pelo superintendente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, Ernany de Oliveira. “Eles estão passando por uma grande dificuldade, principalmente, a região do Triângulo do Norte, e isso demonstra a capacidade operacional do Estado de Minas Gerais, em decorrência da Covid-19, conseguir, dentro do nosso plano de contingência, atender toda a população do Estado e, agora, aqui em Caratinga, recebendo esses pacientes”.

A transferência é feita pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Central de Regulação, conforme a disponibilidade de leitos no estado, como explica Ernany. “O gerenciamento é feito pelo Estado pelo SUS fácil. Quando há o esgotamento de leitos em determinada região do estado, a gente busca dentro do próprio sistema, o SUS fácil, hospitais que tenham capacidade para atender esses pacientes que necessitam de atendimento nesse momento”.

Para o secretário de Saúde de Caratinga, Erick Gonçalves o cenário favorável quanto à ocupação de leitos de UTI par covid-19 permite que o município nesse momento estenda as mãos para ajudar os pacientes daquela região. “O cenário do enfrentamento ao coronavírus em Caratinga, nesse momento, é mais tranquilizador, o que é fruto de um trabalho intenso de toda a equipe de saúde do município. Passamos por um momento de queda na velocidade do contágio e na média de óbitos e a ocupação dos leitos de UTI está abaixo de 50%, o que nos permite ajudar sem comprometer a assistência aos munícipes da nossa região”, informa o secretário.

A ocupação dos leitos de UTI adulto para covid-19 no Hospital Irmã Denise (Casu), no domingo, estava abaixo de 50%. De um total de 80 leitos de UTI adulto, exclusivos para o tratamento do Coronavírus, a ocupação era de 39 leitos. Daniela Genelhu frisa o acolhimento aos pacientes. “Hoje nossa capacidade instalada é de 85 leitos e como houve uma redução do número de casos na nossa região foi possível ajudar a pedido do Governo do Estado, os municípios que estão passando tanta dificuldade. Estes pacientes começaram a ser transferidos hoje (domingo), acreditamos que terão outros nos próximos dias. Qualquer vida humana importa, independentemente de ser de nossa região ou outras, se não fosse nosso hospital, talvez esses pacientes não teriam outra oportunidade. Vamos fazer o nosso possível para ajudar o maior número de pessoas. Importante ressaltar que esses pacientes serão isolados em uma UTI específica para atender a esses pacientes de fora, equipe também separada, para dar o melhor tratamento possível e não haver nenhum tipo de infecção cruzada”, finaliza.