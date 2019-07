Estado nega recurso, mas união de esforços por reabertura do hospital continua

Com esperança que resposta negativa seja revertida, administração do HNSA, empresários e outros setores da sociedade seguem unidos na reforma das salas de internação e bloco cirúrgico

CARATINGA- Desde o fechamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), a administração vem redesenhando o modelo de assistência da instituição de saúde. O projeto de cofinanciamento tripartite: municípios, Estado e União; e a junção do centro obstétrico com o centro cirúrgico no prédio da Maternidade Grimaldo Barros de Paula são alguns dos principais pontos chave para a reabertura.

Se tratando da situação financeira do HNSA, era aguardada uma resposta do Governo do Estado em relação ao recurso de incentivo no valor de R$ 500.000 pleiteado pela diretoria administrativa. O retorno aconteceu na noite da última quarta-feira (3), com uma resposta negativa. No entanto, Com a esperança de que a resposta negativa do Governo do Estado possa ser revertida, administração do hospital, empresários e outros setores da sociedade seguem unidos na reforma das salas de internação e do bloco cirúrgico.

Logo na portaria da maternidade já é possível perceber a movimentação de obras. Aos fundos, alguns materiais de construção depositados e o entra e sai de operários. No andar térreo onde funcionava somente o centro obstétrico, funcionará o centro cirúrgico, compartilhado para cirurgias de ortopedia, gerais e para os partos. Parte dos investimentos são custeados com a arrecadação da Cavalgada do Bem.

No primeiro andar a enfermaria com oito salas, algumas já em reforma, onde a solidariedade de empresas da cidade tem sido fundamental.

Uma das salas está sob responsabilidade da Grupo Eduacional Faveni, VL Arquitetura e Engenharia; e AS Pisos e Acabamentos. Vitória Nunes Saraiva, da VL Arquitetura e Engenharia, ressalta como estava o ambiente inicialmente e o que será realizado. “Estava toda com fórmica de madeira. Vamos lixar, amassar e entregar pintada de novo, novinha. Estamos mudando as luminárias, colocando os spots”.

Conforme Alex Sandro Bernardo, da AS Pisos e Acabamentos, a intenção é entregar a obra rapidamente. “Vamos fazer essa sala e um pedaço do corredor. Começamos na quarta-feira (03), queremos entregar o mais rápido possível, nossa intenção é acabar em tempo recorde. Até domingo entregar tudo pronto. Estamos com seis funcionários, vamos virar a noite hoje (ontem) para ver se dá prazo para entregar, porque é muito corrido”.

A ARN Engenharia/Fortgel trabalha em outra sala de internação, também desde quarta-feira. Três pessoas estão trabalhando para garantir que a reforma necessária de toda a estrutura.

A Rede de Ensino Doctum também está empenhado neste projeto. Thaís Andrade, responsável pela área de infraestrutura da rede, ressalta que a reforma teve início na terça-feira (2), com a mão de obra de quatro trabalhadores. “Pegamos uma sala toda revestida de fórmica, então esse material com o tempo vai se deteriorando, tivemos que retirar isso, lixamos todas as paredes para receber a massa corrida, estamos emassando agora e vamos entregar a sala toda prontinha. Não só essa parte de infraestrutura da parede que estava mais precisando, mas a parte de iluminação, colocando LED integrado, uma tecnologia muito boa, inclusive na parte de economia do hospital, a preocupação com a sustentabilidade também. É deixar o ambiente pronto para uso mesmo”.

Observando as necessidades do hospital, a Doctum decidiu contribuir com mais um espaço. “Nos comprometemos a princípio com uma sala, agora já vamos entrar com mais uma sala. E estamos vindo aqui sempre, todo dia estamos acompanhando o andamento da obra e no que estiver ao nosso alcance estaremos à disposição”.

O segundo andar do prédio da maternidade é destinado às UTIs adulto e neonatal. Futuramente, este espaço também passará por melhorias. Enquanto isso, as obras fruto da solidariedade seguem sendo acompanhados por padre Moacir Ramos Nogueira e Rodolfo Brandão, provedor e vice-provedor, respectivamente, e o coordenador do grupo Amigos do Hospital, pastor Elan Tebas.