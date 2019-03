Estado não tem previsão de efetuar repasses atrasados ao HNSA

Em resposta ao DIÁRIO, governo afirma que está realizando análise mais detalhada da situação assistencial, estrutural e econômico-financeira estadual

CARATINGA- A situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) segue repercutindo na cidade. Após o anúncio do provedor padre Moacir Ramos e do diretor técnico Marcelo Cruz, de que hospital dispõe de medicamentos e alimentos insuficientes para dar prosseguimento às suas atividades a partir deste mês de março; uma audiência pública foi realizada para tratar da situação financeira do HNSA.

Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público uniram forças para buscar alternativas para que o hospital não feche suas portas, uma vez que tem arrecadado valor muito abaixo do necessário para suprir suas despesas. Uma das principais queixas é a falta de repasses do Governo do Estado. Atrasos que estão comprometendo o funcionamento do centenário hospital. Por isso, a administração do HNSA busca uma negociação com Estado e municípios, para readequar a contratualização e obter os recursos necessários para prestação de serviços.

O DIÁRIO DE CARATINGA encaminhou um e-mail à Secretaria de Estado de Saúde SES-MG, pedindo um esclarecimento em relação ao atraso destes recursos, providências em sobre a situação crítica do hospital em iminência de fechar as suas portas e questionou se já há um diálogo com o HNSA visando uma revisão da contratualização.

Em nota, a Secretaria não sinalizou uma previsão de efetuar os repasses atrasados e afirmou que ainda analisa a situação financeira do Estado, para planejar o pagamento ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Leia na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga está inserido no Programa Rede Resposta e recebe o repasse mensal de R$ 200 mil. Em 2017, foi repassado ao hospital, referente ao programa, o valor de R$ R$ 2,4 milhões. Já em 2018, foi repassado o valor de R$ 1.589.356,35. Contudo, ainda resta o repasse de R$ 150 mil, referentes ao ano de 2019, e R$ 1.589.356,35 referente ao ano de 2018.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga também faz parte do programa Pro-Hosp Incentivo (Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG), sendo contemplado com o valor anual de R$ 1.103.279,67, a ser pago em três parcelas quadrimestrais de até R$ 367.759,89 (a depender do cumprimento de indicadores e metas pelo hospital). Em 2017, o hospital recebeu, referente ao Pro-Hosp Incentivo, o valor de R$ 956.175,72 e, em 2018, o valor de R$ 160.894,95. Referente ao ano de 2017, está pendente de repasse o valor de R$ 110.327,97 e referente ao ano de 2018, o valor de R$ 749.310,78.

Contudo, a SES-MG esclarece que, no momento, o governo realiza uma análise mais detalhada da situação assistencial, estrutural e econômico-financeira no Estado para, posteriormente, informar com assertividade e transparência os próximos passos da gestão para fazer os repasses ainda não realizados”.