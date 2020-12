Estado mantém recomendação de ondas para macro Vale do Aço e microrregião de Caratinga

DA REDAÇÃO- Em nova avaliação do Plano Minas Consciente, o Comitê Estadual Covid manteve as recomendações de Onda Vermelha para a microrregião de Caratinga e Onda Amarela para a macrorregião Vale do Aço, pelo período de mais uma semana.

Pelo Programa Minas Consciente, é responsabilidade de cada município a decisão entre acompanhar a Onda da Macrorregião de Saúde ou do Agrupamento de Microrregiões. No caso de Caratinga, o prefeito Welington Moreira optou por seguir a Onda Amarela e assinou decreto com alterações no horário de funcionamento de bares e restaurantes, isolamento de praças e rodízio de CPF nos bancos e similares.

Porém o Comitê ressaltou que, em alguns agrupamentos de microrregiões, o resultado indica situação crítica, mesmo para macrorregiões em situação de alerta ou esperada. Sendo assim, recomenda-se maior cautela aos municípios localizados nestes agrupamentos, que são Contagem, Ouro Preto, Sete Lagoas, Congonhas, Salinas, Itaúna, Leopoldina/Cataguases, Cássia/Passos, Poços de Caldas, Três Corações e Caratinga.

Data de Atualização: 30/11/2020 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO 186 38% 58% 75% 7,8

Data de Atualização: 30/11/2020 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -12% 63% 18 18

Data de Atualização: 30/11/2020 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 28/11 a 05/12 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 05/12 a 12/12 Pesos VALE DO AÇO Amarela ≥28 Amarela 74%

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 VALE DO AÇO CARATINGA 241 46% 82% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 150 39% 48% VALE DO AÇO IPATINGA 179 35% 44%

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA Parâmetros 1º Corte 50% 4,0 -15% -15% 2º Corte 90% 7,0 15% 15% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 4 4 2 1 VALE DO AÇO CARATINGA 85% 4,8 -6% 334% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 66% 8,1 -9% 30% VALE DO AÇO IPATINGA 73% 9,6 -17% 25%

NÍVEL CENTRAL SES-MG AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte 12 2º Corte 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 22 20 18 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 18 18 18 VALE DO AÇO IPATINGA 16 18 18

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 28/11 a 05/12 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 05/12 a 12/12 VALE DO AÇO CARATINGA Vermelha 0 Vermelha 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Amarela 7 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Amarela 7 Amarela 68,7%