Estado lança programa Filhos de Minas para avançar na qualidade da assistência a gestantes e crianças

Ações buscam intensificar cuidado, ampliar acesso ao pré-natal e garantir suporte às famílias mais vulneráveis com a entrega de kits enxovais

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas lançou, nesta quarta-feira (5), o programa Filhos de Minas, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para reduzir a mortalidade materno-infantil no estado. O vice-governador Professor Mateus apresentou as diretrizes do projeto durante o Conexão Minas Saúde 2025, evento realizado no Minascentro, em Belo Horizonte.

O principal objetivo do Filhos de Minas é incentivar a adesão das gestantes ao acompanhamento pré-natal na rede de Atenção Primária à Saúde e a manterem o calendário vacinal em dia. Uma das ações prevê a distribuição de kits de enxoval para gestantes em situação de vulnerabilidade social, contendo itens essenciais para o conforto e proteção do bebê, como bolsa, cobertor, macacões curtos, macacões longos, bodies, culotes, casaquinho com capuz, kits de meias e toalha com capuz.

Em 2025, serão distribuídos 38.760 kits, com um investimento de R$ 12,5 milhões. Esses itens serão entregues a gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família que realizarem pelo menos cinco consultas pré-natais em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) até a 28ª semana, ou ao menos sete consultas ao longo da gestação, além de estarem com a vacinação em dia.

“Temos certeza de que será um programa de muito sucesso e adesão. O objetivo não é dar um brinde para as mães, mas garantir a realização do pré-natal para melhorar a condição de saúde da primeira infância. Criamos esse incentivo exatamente nesse público que, infelizmente, tem sido mais ausente do acompanhamento pré-natal, que é o público mais pobre”, observou Professor Mateus.

“Nada é mais importante para uma mãe em situação de risco social do que a segurança de que seu filho terá uma roupa, kit higiene, o que muitas vezes causa uma angústia por não ter como comprar”, ressaltou o vice-governador de Minas Gerais. Ao anunciar o Filhos de Minas, ele reforçou a importância que o Estado tem dado em promover um processo de pré-natal, oferecendo todos os cuidados essenciais para a mãe e o bebê.

“Nós queremos virar padrão mundial no que diz respeito à saúde na primeira infância e essa sensibilização é parte importante disso. Esse estímulo do cuidado inicial com o bebê em cada um dos municípios mineiros garantirá a redução dos índices de mortalidade infantil dos recém-nascidos em Minas Gerais”, acrescentou Professor Mateus.

O programa Filhos de Minas está alinhado às diretrizes nacionais e internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao Plano Estadual de Saúde e ao Projeto Aurora, que estruturam estratégias para qualificar a rede obstétrica e neonatal no estado. A redução da mortalidade materno-infantil está diretamente ligada à qualidade da assistência prestada às gestantes.

“São nove pré-natais, em média, que se faz durante toda uma gestação, e nós sabemos que isso sendo cumprido, as mães vacinadas, todo esse acompanhamento e orientação sendo feitos, vamos reduzir sim a mortalidade materna e infantil”, salientou Fábio Baccheretti.

Distribuição

O controle das beneficiárias do Filhos de Minas é feito pelos municípios, que deverão seguir as diretrizes de execução e prestação de contas estabelecidas pela SES-MG. A previsão é que os primeiros kits sejam entregues a partir de maio. Todas as prefeituras podem aderir ao programa Filhos de Minas, de forma voluntária, mediante assinatura de um termo de compromisso, ao longo do mês de fevereiro.

“É mais uma forma de, além de fazer a busca ativa que os municípios fazem, trazer essas gestantes para esse dia a dia de acompanhamento. As Unidades Básicas de Saúde são essenciais nesse processo, pois acolhem as gestantes, acompanham seu desenvolvimento e oferecem suporte para um parto seguro”, explicou o secretário Fábio Baccheretti.

A meta é diminuir a Razão de Mortalidade Materna (RMM) até 2027, passando de 40 a cada 100 mil nascidos vivos para 30 a cada 100 mil nascidos vivos e, no mesmo período, reduzir a mortalidade infantil de 11,4 a cada 1 mil nascidos vivos para 9,9 a cada 1 mil nascidos vivos.

O pré-natal adequado permite detectar e tratar precocemente condições de risco, promovendo a saúde da mãe e do bebê, e buscando, dessa forma, reduzir a mortalidade materna e infantil, dentro do esforço estadual para prevenir óbitos evitáveis. O Filhos de Minas também incentiva o acompanhamento contínuo da saúde da mulher e do bebê no puerpério e nos primeiros meses de vida, fortalecendo o vínculo com as unidades de saúde.

Em 2024, Minas Gerais alcançou o recorde histórico de 665 municípios terem 100% do território coberto pelas equipes da Atenção Primária à Saúde. Até 2026, a expectativa é cobrir todas as 853 cidades. Desde 2021, o Governo de Minas repassou R$ 904 milhões para qualificar a estrutura física da Atenção Primária, o que inclui recursos para manutenção de UBS, retomada de obras paralisadas e construção de novas unidades.

Conexão Minas-Saúde 2025

O lançamento do programa Filhos de Minas ocorre durante a programação do Conexão Minas Saúde 2025, maior evento de saúde pública do estado, promovido pela SES-MG, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), em que são esperadas cerca de 2,5 mil pessoas durante os dois dias de encontro, entre os quais 546 prefeitos mineiros e 738 secretários municipais de saúde.