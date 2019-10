Estado envia equipamentos de informática para escolas do município

Na última terça-feira (15), a 6ª Superintendência Regional de Ensino recebeu 100 computadores, nove notebooks e 28 projetores

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) deu início ao processo de entrega de mais de 14 mil equipamentos de informática para 3.286 instituições de ensino da rede estadual das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), em 852 municípios mineiros.

A distribuição deste material é resultado do esforço da Subsecretaria de Administração para mapear e reorganizar os almoxarifados da SEE/MG, onde foram encontrados 7.033 computadores, 3.170 notebooks e 3.821 projetores multimídia, todos novos em caixas, adquiridos pela gestão anterior.

As escolas da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) Caratinga já estão recebendo os equipamentos, acordo com a demanda. Foram entregues na última terça-feira (15), 100 unidades de computadores, nove notebooks e 28 projetores, que serão distribuídos, posteriormente, nas escolas contempladas com a primeira etapa do Pregão 122/2017.

Para a instalação dos equipamentos, as escolas devem solicitar o atendimento do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da SRE à qual pertencem.