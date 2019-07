Estado emite nota sobre o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

CARATINGA– Mesmo com todas as movimentações de voluntários, o que tem sido fundamental para a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora; para o seu funcionamento e manutenção dos custeios mensais, a diretoria administrativa necessita de recursos dos governos federal e estadual, além da contrapartida dos municípios da microrregião de saúde, por meio de convênios.

Neste quesito, apenas a situação com o Estado está pendente. Aguardava-se uma resposta em relação ao recurso de incentivo pleiteado, no valor de R$ 500.000. O retorno aconteceu na noite da quarta-feira (3/7), com uma resposta negativa.

Sobre o repasse de recursos ao hospital, situação financeira do Estado e providências para assistência à saúde do município, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) emitiu nota na tarde de ontem, que segue na íntegra:

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que, neste ano de 2019, já efetuou o pagamento do montante de R$1.449.729,68 ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Desse total, cerca de 79%, ou seja, R$1.143.063,01 eram relativos a pendências de anos anteriores a 2019. Sobre os demais débitos em atraso, a SES-MG entende ser de suma importância a regularização dos repasses e reforça que o Governo de Minas está trabalhando para mudar essa realidade. Prova disso é o acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios, que possibilitará o pagamento de R$ 7 bilhões às prefeituras mineiras. Reiteramos que a atual administração tem como premissa buscar o equilíbrio das contas públicas, por meio da redução de gastos e da eficiência da gestão estadual. Vale lembrar que a atual gestão herdou uma dívida de R$ 34,5 bilhões. O saldo negativo tem reflexos no dia a dia do cidadão. A atual gestão segue se empenhando para sanar tais deficiências, sobretudo na área da saúde, e garantir a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários, por parte de todos os credenciados.

Sobre a interrupção temporária das atividades do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, informamos que no período de 25 a 27 de fevereiro de 2019 foi realizada visita técnica à Região de Saúde de Caratinga para avaliação da assistência hospitalar prestada ao SUS, envolvendo o hospital. Após a visita, foi criada uma Comissão de Acompanhamento para análise dos pontos críticos e proposta de planejamento estratégico para apoio ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A comissão tem promovido discussões abordando a reabertura da instituição e elaborou um fluxo emergencial para atendimento da demanda regional. Além disso, desde a interrupção do atendimento do hospital, ocorrida dia 15 de março, a SES-MG, por intermédio da Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, vem realizando avaliações e encaminhamentos de ordem objetiva no território, visando o restabelecimento dos serviços anteriormente prestados à população.

Em reunião realizada no dia 26 de abril de 201, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, foi apresentado pelos representantes do hospital um estudo de viabilidade financeira e uma proposta assistencial que possibilite reavaliar a reabertura da instituição de forma que possa atender à região de saúde de Caratinga. É importante ressaltar que a SES-MG vem buscando, em conjunto com os gestores da Região de Saúde de Caratinga, que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora reabra com uma gestão assistencial e financeira melhor alinhada, proporcionando, assim, uma melhoria dos serviços prestados à população.

A SES-MG esclarece, ainda, que neste período em que o hospital interrompeu o funcionamento, a população não permaneceu desassistida. Conforme estabelecido no plano de contingência a partir do fechamento, os atendimentos têm sido realizados pela UPA de Caratinga, pelo Hospital Irmã Denise – CASU e outros pacientes são transferidos para os hospitais da região de abrangência da Regional de Saúde de Coronel Fabriciano”.