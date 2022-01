Estado destina testes de diagnóstico rápido da covid-19 para Caratinga e região

Saiba como está sendo realizada a testagem no município

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou o envio aos municípios de testes de diagnóstico rápido de covid-19. Com a distribuição, a SES-MG pretende manter a expansão do diagnóstico da covid-19 em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia no estado.

Os testes rápidos de antígenos em distribuição deverão ser utilizados na testagem dos casos suspeitos de covid-19, mesmo aqueles com a forma leve da doença.

Caratinga receberá 965 testes. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, os 24 postos de saúde e a Policlínica realizam a testagem dos pacientes, a partir do terceiro dia de sintomas. “O paciente procura sua unidade de saúde, de acordo com a avalição médica será testado, confirmado ou não. Em caso de confirmado ficará em isolamento, passará pela consulta médica e também serão monitorados os contatos próximos do paciente. Então, pode procurar todas nossas unidades de saúde, lembrando que a Unidade V não atende a Síndrome Respiratória, é apenas para vacinação de crianças e adultos”, destaca.

Saiba o quantitativo de testes encaminhados para os municípios da região.