Estado apresenta médias do distanciamento social nos municípios da região

CARATINGA- O Governo de Minas Gerais divulgou um Painel de Monitoramento em relação ao distanciamento social durante a pandemia do novo Coronavírus. Os dados são por macrorregião, microrregião e município; consideram a média do período compreendido entre a semana dos dias 2 a 8 de fevereiro, até os dados mais recentes desta semana, que ainda estão sendo computados. Também é possível ter a informação da média de isolamento atual.

A média de isolamento no Brasil é de 38,76%. A macrorregião Vale do Aço tem uma média de isolamento no período da pandemia de 40,51%, sendo que, atualmente, esta média aumentou para 42,24%. Já a microrregião de Caratinga, que inclui a sede e municípios da região, contabiliza a média de isolamento de 41,27% e também conseguiu subir com o isolamento atual, sendo o equivalente a 44,34%.

Tratando-se especificamente dos municípios, Entre Folhas é o município da região que, de acordo com as informações do Governo do Estado, tem a melhor taxa de pessoas em quarentena atualmente, de aproximadamente 50%. Número bem semelhante a Bom Jesus do Galho, que tem quase 50% da média de isolamento atual.

Caratinga segue, até o momento, com a média de 44,67% de isolamento. O município que registrou o menor índice foi Piedade de Caratinga.

Considerando de fevereiro a junho, Entre Folhas também tem o melhor resultado, seguido de Ubaporanga. Já Santa Bárbara do Leste apresenta menor índice no período, no entanto, este resultado foi melhorado se considerado a média atual de 42,63%.