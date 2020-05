Estado aponta incidência muito alta de casos prováveis de Dengue em Caratinga

DA REDAÇÃO- Em 2020, até o momento, Minas Gerais registrou 71.617 casos prováveis (suspeito + confirmado) de dengue. Quanto aos óbitos, em 2020, foram confirmados 06 óbitos pelo agravo nos municípios de: Alfenas, Medina, Guaxupé, Itinga, Carneirinho e Raposos. 34 óbitos permanecem em investigação.

Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados, em 2020, até o momento, 1.463 casos prováveis da doença. Há um (1) óbito em investigação no município de Campo Belo.

Já em relação à Zika, em 2020 foram registrados 347 casos prováveis, sendo 38 em gestantes.

Os dados foram apresentados no último boletim a Secretaria de Estado de Saúde, que ainda apontou o nível de incidência da doença nos municípios de acordo com o número de casos prováveis.

Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Ipanema, Pingo D’Água, Raul Soares e Ubaporanga seguem com incidência muito alta conforme notificações de janeiro até o dia 25 de maio. Bom Jesus do Galho e Santa Bárbara do Leste têm alta incidência. Com incidência média estão os municípios de Inhapim, Piedade de Caratinga e Pocrane. Imbé de Minas, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores apresentam baixa incidência. São Sebastião do Anta, até o momento, está em situação silenciosa em relação à Dengue.

Ontem, a Defesa Civil encaminhou novo SMS aos cadastrados frisando o alerta para municípios com alta e muito alta incidência de dengue em Minas Gerais.