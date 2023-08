Estado abre processo seletivo com 50 vagas para médico perito

Profissionais irão atuar na área de perícia médica e saúde ocupacional do Governo; Inscrições vão de 23/8 a 5/9. Uma das vagas é para Caratinga

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar e formar cadastro de reserva de médicos peritos para atuação na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da pasta. São 50 vagas para a capital e para outras cidades mineiras. As inscrições vão de 23/8 a 5/9 e serão realizadas por meio do site www.processoseletivo.mg.gov.br.

As vagas são de nível superior, destinadas aos cargos de médico perito nas especialidades de Cardiologia (1); Medicina do Trabalho (3); Neurologia (1); Oftalmologia (1); Ortopedia (2); Otorrinolaringologia (2); Psiquiatria (7) e qualquer outra especialidade (33).

Os profissionais irão atuar em jornadas de 20 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 5.146,63, contratados sob Regime Geral de Previdência Social. As localidades contempladas no edital são: Belo Horizonte, Almenara, Araçuaí, Barbacena, Caratinga, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Janaúba, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba e Viçosa.

Requisitos e etapas

Os candidatos devem possuir curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM); Residência Médica ou equivalente (títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica, ou pós-graduação lato sensu).

O processo seletivo tem validade de um ano, prorrogável por igual período, e se possui três etapas de caráter eliminatório e classificatório: habilitação (análise de documentos), avaliação do currículo, com respectivas comprovações, e entrevista.

Todas as informações relativas ao processo seletivo serão disponibilizadas no site da Seplag-MG.