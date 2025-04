Estádios: Ficaram só na memória

Na recente coluna que marcou os 30 anos do Diário de Caratinga, tive a oportunidade de relembrar dois estádios que infelizmente já não existem mais. Assim como respectivamente seus times de futebol. Aliás, dois dos mais vitoriosos de nossa rica história futebolística.

Beira-Rio, campo do Bairro das Graças

Um dos estádios mais importantes da história do nosso futebol não existe mais. A grande enchente de 2003 destruiu parcialmente o estádio Beira Rio, palco de grandes decisões e campo do glorioso Bairro das Graças Futebol Clube. Muitas promessas de recuperação foram feitas por várias gestões passadas. Infelizmente para o futebol regional nenhuma das promessas foram cumpridas. No local, existe hoje uma central de tratamento de esgoto da COPASA.

Nesse extinto palco do nosso futebol, tive o privilégio de assistir vários jogos e clássicos maravilhosos nos anos 80, tive o prazer de jogar e conquistar meu último título em 1996 da Copa Oeste com o Dom Modesto. Trabalhar como radialista, na cobertura da final de 2002, Bairro x Esplanada na volta do Regional da LCD.

América: Feliciano Miguel Abdala

Outro palco que infelizmente não existe mais, é o famoso Campo do América. Local de grandes jogos e muitas histórias vividas no futebol amador regional, depois de décadas como casa de um dos clubes mais vitoriosos da nossa região, todo o terreno onde estava localizado o campo, depois de uma disputa judicial, retornou a família Abdala. No local onde existia o estádio, hoje estão localizadas galpões e várias empresas a margem da BR-116.

Ali também, tenho memórias afetivas que pra sempre ficarão guardadas. Quando criança, assisti clássicos espetaculares entre América x Esporte Clube Caratinga nos anos oitenta. Disputei inúmeros deles na base pelo Esporte Clube Caratinga e Santa Rita nos anos noventa, assim como o prazer de vestir a camisa alvirrubra do time principal do América nos últimos momentos do estádio. Enfim, recordações e muitas histórias, de uma cidade que ao longo do tempo, tem visto seus campos e praças esportivas acabarem.

Campo da Santa Cruz

Morei no bairro Santa Cruz por duas décadas. Sempre ouvi dizer do sonho do maior bairro da cidade em ter seu campo de futebol. Afinal, o antigo, de formar legítima, deu lugar a uma escola estadual, com a promessa que a comunidade teria outro. Porém, passaram muitos anos, a cada eleição a promessa era requentada por candidatos que subiam o bairro em busca de votos. A obra foi iniciada, no governo passado, por enquanto, só tem causado transtorno para a comunidade em dias de chuvas, já que desce uma enxurrada de lama para às ruas do bairro. A esperança é que às promessas se realizem para o bem das pessoas, e do nosso futebol, ao invés de continuarmos a perder, possamos ganhar.

