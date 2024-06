Estádio municipal ganhará nome do jornalista Léo Baião

CARATINGA– O jornalista Leonardo Gualberto Alcides Baião, o Léo Baião, que faleceu em 28 de janeiro de 2024, será homenageado dando nome ao Estádio Municipal no Bairro Santa Cruz. O projeto de lei, de autoria do vereador Noé de Sousa Batista foi aprovado na Câmara Legislativa e já assinado pelo prefeito Welington Moreira.

De acordo com o documento, fica denominado “Estádio Municipal Jornalista Leonardo Gualberto Alcides Baião (Léo Baião)”, o Estádio Municipal, localizado na Rua Antenor Miliano de Souza, próximo à Praça Marta Carli e a sede da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), no Bairro Santa Cruz.

Formado em Comunicação Social em 2010, com habilitação em Jornalismo, pelas Faculdades Integradas de Caratinga, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios pelo UNEC – Centro Universitário de Caratinga, Léo Baião atuou na área da Comunicação por mais de duas décadas, com passagens pela Rádio Caratinga AM, TV Sistec, TV A Semana e jornal A Semana. Atualmente, era jornalista na UNEC TV, função que desempenhava desde a criação da emissora. Sua última atuação profissional foi como jornalista na UNEC TV, função que desempenhava desde a criação da emissora.

Trabalhou na área esportiva muitos anos, sendo narrador, comentarista e repórter. Era torcedor do Flamengo e gostava de comentar em jogos do seu time de coração.