Esposa relata como foi morte de caratinguense em Cancún

DA REDAÇÃO – Ainda em Cancún, no México, na manhã desta quinta-feira (6), Luciane Silva Nunes gravou um vídeo para a reportagem do Diário de Caratinga, explicando como foi a morte do marido Waldir Fernandes de Oliveira Neto, ocorrida na terça-feira (4).

Luciane relatou que realmente eles estavam em um passeio junto com a filha. “Eu e o Neto sempre tivemos vontade de conhecer Cancún, ele sempre foi apaixonado com praia. Era o sonho dele conhecer Cancún, era o meu sonho também. Ele estava muito feliz, fiz muitos vídeos e tirei muitas fotos, aqui é muito bonito, mas infelizmente o sonho virou pesadelo”, contou.

Luciane explicou que o casal tinha acabado de almoçar, quando um amigo resolveu fazer um salto e chamou Neto. “A gente tinha acabado de almoçar. Ele tinha comido muitas porções e tinha bebido. Primeiro o amigo dele pulou de um ressalto, mas baixo. O amigo dele pulou de pé, e deu tudo certo, e desafiou o Neto. Eu e minha filha estávamos na cadeira, até falei com ele pra não ir, mas ele pulou de ponta, bateu a cabeça, ficou desacordado, caiu do lado do amigo dele. O amigo viu que ele estava demorando pra subir, ele acabou engolindo muita areia, foi o que o médico passou para mim”.

Neto recebeu os primeiros socorros ainda na praia, mas segundo Luciane, ele faleceu no hospital. “Na praia tinham dois paramédicos que tentaram socorrê-lo, ficaram desesperados. Eles não fazem a respiração boca a boca, pediram ajuda pra mim. Eu soprei, suguei aquele líquido, a gente fez o que pôde. Ele foi um guerreiro, lutou para não morrer, ele merece um enterro digno, quero levar o corpo dele para o Brasil. Ele não merece ser queimado e eu levar as cinzas, mas para isso eu preciso de ajuda”.

A esposa de Neto disse que conseguiu junto ao consulado um desconto para o translado. Uma coisa que achei que ficaria R$ 60 mil, o consulado ajudou demais, ficou em 24 mil reais. Conto com vocês para levantar esse dinheiro e fazer o certo, porque ele merece, sempre foi batalhador. A família dele precisa despedir, a família merece”.

Em resposta à reportagem, o Itamaraty disse que já foi informado sobre o caso e as autoridades consulares brasileiras no México estão prestando a assistência necessária à família do cidadão.

Para que deseja ajudar no translado do corpo de Neto, basta fazer uma transferência através do pix 14268509640.