Atleta mirim de Santa Rita de Minas conquista ouro e cinturão em campeonato de Jiu-Jitsu em BH

DA REDAÇÃO- O atleta mirim Enzo Gabriel Martins Viana, de 10 anos, levou o nome de Santa Rita de Minas ao lugar mais alto do pódio durante a 10ª edição da JJFA, realizada no último dia 3 de maio, em Belo Horizonte.

Representando a academia RD Centro de Treinamento, Enzo disputou sua categoria e também a luta pelo cinturão, demonstrando dedicação, técnica e muito empenho durante toda a competição. O resultado veio em grande estilo: medalha de ouro e cinturão conquistados para orgulho da família, amigos e da equipe.

A conquista destaca o talento do atleta e o trabalho desenvolvido pela academia na formação de novos competidores do Jiu-Jitsu na região.