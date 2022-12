Associação Korion realiza mais um exame de faixa

CARATINGA- No último sábado (3), foi realizado, no Colégio Expoente, o exame de faixa da Associação Korion de Desportos, no qual os alunos dos núcleos do Esporte Clube Caratinga, Academias Esporte Fitness, X Trainers, Corpo e Saúde, Studio Fitness Fernanda Morais, Salão da Xiriane, CR Natureba Fit, Mundo Fitness, Escola Professor Jairo Grossi, América Futebol Clube, Colégio Expoente, sob a orientação dos professores Thiago Franco, Jobi Ferreira, Weliton de Oliveira, Rosimeire Marçal, Reginaldo Garcia, Luciana Cardozo, Daniel Filho, instrutores Thales Henrique, Caio Renato e Mateus Soares, onde foram coordenados pelo mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional.

O exame encerrou as atividades deste ano da Associação Korion e todos obtiveram suas graduações pretendidas. Durante o exame foram entregues os brinquedos arrecadados na campanha Natal Solidário, cerca de 1.500 foram as entidades Crianças do Residencial Esperança 4, Associação Comunidade em Ação, Centro Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Cantina Rainha da Paz.

Durante o evento, também receberam prêmios os alunos em destaque sendo quatro doboks especiais, doados pela Fábrica NIM Doboks; três bicicletas, doadas pelo Projeto Caratinga Invisível, vale-compras no valor de R$ 300,00 e um forno elétrico, doados pelo Supermercado Soares, e uma TV 39 polegadas, sendo agraciados os alunos ganhadores Valentina de Oliveira, Caio Renato, Thales Henrique, Heitor Costa, Francisco Marques, Davi Cândido, Mariana Vieira, Breno Queiroz, Isaac Antônio, Ana Júlia, e Arthur Genésio.

“Essa campanha tem um grande objetivo social onde pudemos distribuir muitos agasalhos, alimentos e agora no Natal, muitos brinquedos, doados todos a entidades que trabalham com a comunidade carentes de nosso município, e neste processo ensinamos nossos alunos a arte de compartilhar tudo que temos em apoio ao próximo, e quero aqui agradecer aos nossos apoiadores que foram de extrema importância na doação dos prêmios da Gincana, são eles: Supermercado Soares, na pessoa de Fernanda Soares; Máxima Certificadora Digital, de Gláucia e Faria, Projeto Caratinga Invisível, Nim Doboks, sob a direção de Walace Rocha, Esporte Clube Caratinga, sendo Edgar Martins o presidente, salientando que sem eles seria impossível a realização desta grande Gincana”, considerou mestre Marcelo Cardozo.

Para o próximo ano, Cardozo espera poder manter este evento, “pois desde 2014 estamos fazendo este trabalho”.

Os professores da Associação Korion agradeceram a disponibilização da quadra do Colégio Expoente, na pessoa da senhora Kênia, “pois sem este apoio seria impossível a realização deste magnífico evento”. “Quero aqui deixar meus sinceros agradecimentos a diretora Kênia, do Colégio Expoente, que não medindo esforços nos cedeu o espaço para a realização deste exame, e aos funcionários que auxiliaram aos presentes no decorrer do evento, e também deixar nossos desejos de um grandioso Natal em festas e uma passagem brilhante de 2022 para 2023 com muito sucesso a todos”, finalizou o mestre Marcelo Cardozo, coordenador técnico da Associação Korion de Desportos onde o grande slogan é “Aqui a família faz toda a diferença”.