ESPORTE E SOLIDARIEDADE Ciclistas realizam desafio de oito horas pedalando no rolo de equilíbrio e arrecadam brinquedos para crianças carentes

CARATINGA– Oito horas pedalando no rolo de equilíbrio. Os ciclistas Bruno El Shaday, Gustavo Vilela e Hudson Dutra realizaram durante o dia de ontem o Desafio Superação. Na Praça Cesário Alvim, o objetivo foi arrecadar brinquedos para crianças carentes.

Bruno El Shaday, que idealizou o desafio, destaca que eles buscaram utilizar a prática esportiva para chamar atenção da sociedade. “A gente está fazendo o que ama, o que gosta, que é o MTB e é bem desafiador, que é o rolo de equilíbrio, onde o atleta tem que ter resistência e equilíbrio. Estamos chamando atenção em prol das crianças carentes, para arrecadar brinquedos e distribuir depois para aqueles que necessitam. As pessoas podem fazer doação da forma que puder, via pix. Estamos hoje com Gustavo Vilela, vice-campeão brasileiro e o atleta Hudson Dutra, que também está conosco nesse desafio. São oito horas ininterruptas”.

Ele acrescenta que a expectativa era repetir o sucesso da edição anterior. “As pessoas já estão contribuindo, a edição passada arrecadamos mais de 200 brinquedos e deixamos a gratidão para cada um que está doando, passando aqui e motivando a gente. Ano passado foi debaixo de chuva, hoje está sendo debaixo do sol, mas, gratidão a Deus por tudo e todos que estão ajudando”.

Hudson Dutra, conhecido por participar de ações solidárias, destacou a importância desta campanha para o Dia das Crianças. “Foi uma linda iniciativa do Bruno El Shaday, estou participando pela primeira vez, agora que já me aposentei e, graças a Deus, a população de Caratinga está contribuindo muito nesse recolhimento de brinquedos para crianças carentes”.

Gustavo Vilela que participa de grandes competições, também fez questão de participar do desafio. “Muito bom arrecadar esses brinquedos através do nosso esporte, estar aqui na Praça, mostrando nosso trabalho, nossa diversão, que é o esporte, mostrar nossa força, nossa resistência. O esporte também é solidariedade, é um grupo muito forte que tem aqui na cidade e estamos juntos ajudando essas crianças”.

Rildo da Silva passava pela Praça Cesário Alvim, quando viu que a campanha estava sendo realizada. Decidiu tirar um tempo para comprar um brinquedo e fazer a sua doação imediatamente. “Me chamou atenção porque eu vi o que estava escrito no cartaz, que era doação para as crianças e eu acho muito importante, as crianças merecem respeito e carinho de todos nós aqui. Eu também um dia fui uma criança e tive uma vida muito simples, humilde, às vezes meu pai não tinha condições de me dar um presente, mas, hoje estamos aí, temos as condições, podemos presentear uma criança carente. Fiz a questão, fui lá, comprei e todo ano, se tiver dentro das minhas condições, faço todo ano. Todo mundo tem que ajudar porque as crianças são merecedoras”.