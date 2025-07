Esporte e cidadania marcam final da Copa Social em Caratinga

O bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, foi palco de um sábado marcado pela alegria, união e valorização do esporte com a grande final da 5ª edição da Copa Social. Realizada na Quadra da AMAC, a competição reuniu jovens atletas em disputas acirradas de futsal e contou com a presença de moradores, familiares, apoiadores e autoridades locais.

Idealizada pelo esportista Bruno El Shaday, a Copa Social vem se fortalecendo como um importante projeto de inclusão social, utilizando o esporte como ferramenta de transformação e cidadania. Nesta edição, os times foram apadrinhados por empresas da cidade, que garantiram uniformes e estrutura para que os atletas participassem da competição com dignidade e motivação.

Além das partidas finais, o evento proporcionou momentos de confraternização com a entrega de medalhas e troféus para os atletas. As premiações foram entregues pelo prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, pelo secretário de esportes, Dayvid da Academia, e pelo presidente da Câmara Municipal, Cleider Costa de Medeiros. Em seguida, foi realizado um bingo gratuito, com sorteio de brindes para jogadores, torcedores e moradores do bairro, encerrando o evento com muita animação e participação popular.

Bruno El Shaday fez questão de agradecer a todos que contribuem para a realização da Copa Social. “Mais do que disputar um troféu, os meninos aprendem sobre respeito, trabalho em equipe e sonhos. A Copa Social é um projeto de transformação, e gosto de ver a comunidade do bairro Nossa Senhora Aparecida envolvida nessas ações”, ressaltou o organizador.

Resultados da grande final

Categoria Júnior

Padaria Líder 2 x 6 Nadinho’s Restaurante

Central Ótica 7 x 0 Ouro Minas

Campeão: Central Ótica

Categoria Juvenil