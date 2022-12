Esplanada Esporte Clube promove jogo solidário

Alimentos não perecíveis foram arrecadados para a Pastoral da Criança de Caratinga e cidade de Bom Jesus do Galho

CARATINGA- No domingo (4) teve futebol e solidariedade no Estádio do Carmo, a conhecida grota. O jogo beneficente reuniu em dois times, jogadores do Verdão de diferentes idades, para uma disputa que contou ainda com a arrecadação de alimentos não perecíveis para a Pastoral da Criança de Caratinga e a cidade de Bom Jesus do Galho, que declarou situação de emergência após as chuvas.

Disputaram em times verde e branco, os jogadores do Esplanada Esporte Clube. O placar final foi de 5×3 para o time verde. A vitória foi garantida com dois gols de Rayner, dois de Matheus Bob e um de Marcos Soares. Já o time branco teve gols de Vinícius, Nathan e Thiagão.

O organizador Wallisson Marques, o Lilin, fez um balanço do evento. “Inicialmente, a ideia era fazer uma pelada de fim de ano e percebendo a necessidade de ajudar estas famílias, decidimos fazer uma partida beneficente. Vemos o trabalho da Pastoral que é muito bonito, acompanha cada família e também a cidade de Bom Jesus do Galho. Ficamos agradecidos a toda a comunidade disposta a ajudar”.

Mostrando o espírito de unir veteranos e jovens promessas do Esplanada, Lilin também falou sobre um ex-jogador homenageado e o desempenho de um representante da nova geração. “Nica esteve em campo e foi o jogador homenageado, uma vez que esse ano faz 20 anos da conquista do bicampeonato da Liga Caratinguense de Desportos, a LCD e ele fazia parte daquele admirável elenco. E na partida deste dormindo, Neto é o jogador mais novo do time e com apenas 16 anos se destacou na partida, e tem tudo para ser um grande jogador”.

Igor Isidorio, da Pastoral da Criança, acompanhou a arrecadação dos donativos e falou sobre o trabalho realizado pela instituição. “Acompanhamos gestantes, crianças de 0 a 6 anos. Também fazemos as visitas domiciliares, de nutrição e temos a celebração da vida, que fazemos a medida e pesagem do assistido. Essa doação vai ajudar nossos assistidos e também as famílias de Bom Jesus do Galho, que infelizmente passaram por problemas com as chuvas”.

Esplanada Verde: Samuel, Marcão, Manguinha, Wilsão, Matheus Bob, Marcos José, Marlon, Marcos Soares, Laerte, Rayner, Ramon, Tadeu, Warliton e Lilin.

Esplanada Branco: Robert, Matheus, Thiagão, Nathan, Vilela, Guti, Neto, Fabricio, Carioca, Nelson Jr, Fabio, Vinicius, Léo, Gerson, Ronaldinho Seppe.