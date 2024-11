“Espero que esse monstro apodreça na cadeia”, diz mãe de jovem morta no bairro Limoeiro

CARATINGA – Caroline Alexia Ferreira Mota, 25 anos, conhecida como “Saory” foi encontrada morta na noite da última terça-feira(19), em seu apartamento no bairro Limoeiro. No início foi dada uma versão pelo namorado da jovem, que ela teria suicidado, mas depois das investigações policiais e exames periciais, foi constatado que se tratava de um feminicídio. O suposto autor do crime, namorado de Saory, se encontra preso preventivamente, e a família pede justiça.

Israel Lucas Estevão, 29 anos, primo de Saory, contou que o casal tinha um relacionamento há quatro meses, e moravam juntos. Segundo ele, pai do suposto autor também morava no mesmo imóvel. “Era um relacionamento abusivo, porque ele a trancava em casa, não deixava ela conviver com os filhos, e eles brigavam sempre”.

No dia da morte, Israel contou que o namorado de Saory ligou para a mãe dela, e disse que ela tinha tentado suicídio. Mas para a sócia de Diane (mãe de Saory), ele falou que a jovem estava morta, e que realmente havia se matado. “Quando a gente chegou no apartamento, ele estava na rua junto com o pai dele, e lá dentro estava o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) perto do corpo de Saory. Tinha um cinto na janela, mas o corpo estava no corredor da sala com marcas no pescoço. Marcas essas que não foram feitas pelo cinto que estava na janela, ele deu a entender que ela tinha suicidado, mas não foi isso. A gente tem certeza que ele a dopou, estrangulou e tentou fazer uma marca no pescoço para parecer que ela tinha se matado com o cinto”, explicou Israel.

MÃE DE SAORY

Diane Silva Ferreira, 43 anos, também falou um pouco do relacionamento da filha com o suposto autor e pediu que ele continue preso. “Ele cortou a rede social dela, era uma pessoa estranha. Eu falei, esse cara é narcisista, esse cara não é normal. Ele mesmo a estrangulou, depois pegou uma cordinha parecendo um cadarço e fez duas marcas no pescoço dela, para ficar da espessura de um cinto. Ele forjou isso, mas forjou muito mal, vi na hora que não era suicídio, que ela não tinha se matado, que era arrumação dele. Espero que esse monstro apodreça na cadeia, quero a justiça de Deus e da Terra”, disse a mãe de Saory.

AVÓ

Maria Margarida Ferreira Estevão, 60 anos, disse que Saory esteve em sua casa no último domingo (17) com hematoma no braço e contou que tinha sido agredida pelo namorado, e que o deixaria. “Ela falou que ele (namorado) tinha a pegado pelo cabelo, batido a cabeça dela na parede, dado um soco e empurrado para fora de casa apenas de sutiã. Então ela me falou que iria pegar suas coisas, arrumar um emprego e sair de lá. Eu queria ir junto, mas ela disse que era perigoso, que disse que já tinha matado muitas mulheres, crianças e que poderia matar toda nossa família. Mesmo eu pedindo para que ela não fosse sozinha, ela acabou indo, disse que ele não estaria lá, mas não foi assim, infelizmente ela não voltou”, disse a avó.

Ainda segundo a senhora Maria, a neta tinha muito amor por ela e pelos filhos de 7 e 10 anos, e jamais teria coragem de tirar a própria vida. “Ela disse que resolveria e viria morar comigo, era muito carinhosa, dormia no meu cantinho quando estava comigo, na minha cama, mas ela não conseguiu e acabou sendo morta”, contou a avó de Saory.