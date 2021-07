Esperando a bola voltar a rolar

Asafe Futsal Caratinga se prepara para o retorno das competições

CARATINGA – A pandemia paralisou as competições esportivas. Com o início da vacinação e com as devidas precauções, agora os atletas esperam que as coisas se normalizem. E o time do Asafe Futsal Caratinga está ansioso para os próximos torneios, afinal a equipe vinha num ritmo de vitórias e conquistas. “A pandemia nos afetou sim, pois os campeonatos pararam, sem data pra voltar. Os patrocinadores acabaram não ajudando mais por causa da economia do Brasil e agora está se normalizando”, observa o técnico Istefam Gomes.

O técnico Istefam Gomes, que tem como auxiliar Duany Lopes, faz uma balanço das competições disputadas no ano passado. “Fomos em 2020 campeões em Divino. Ganhamos esse torneio de forma invicta. Também vencemos o Torneio da Amizade de Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares; e também vencemos outra competição em Bom Jesus do Galho. Em todas essas competições obtivemos destaques individuais e recebemos prêmios, como os de melhor goleiro e técnico”, enumera Istefam.

Outra competição importante que o Asafe participou foi um torneio em Alto Caparaó. A equipe estava na semifinal, mas a pandemia fez com que a disputa fosse interrompida. “Nessa competição contamos com apoio da Prefeitura de Caratinga”, frisa Istefam Gomes.

Enquanto aguardam a bola voltar a rolar, Istefam Gomes conta que os atletas souberam se adaptar a este momento. “A maioria dos jogadores continuou em casa fazendo exercício e funcional, com isso a parte física não caiu.

E a respeito das futuras competições, o técnico ressalta que a meta é disputar a Copa Integração, que será realizada em Caratinga e Governador Valadares. “As expectativas são muito boas, pois temos um time muito competitivo e voltar a fazer o que gostamos. Agora, dia 08 de agosto, começa a temporada de futsal em nossa cidade. Estamos confiantes e esperamos desempenhar um bom papel”, finaliza Istefam Gomes.