ESPECIAL MARÍLIA MENDONÇA

Investigação de acidente de Marília Mendonça e equipe está na fase final, afirma Aeronáutica

DA REDAÇÃO- A investigação conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está na fase final. A informação foi confirmada pelo Centro do Comunicação Social da Aeronáutica.

A ocorrência envolve a aeronave de matrícula PT-ONJ, que se envolveu em acidente em Caratinga, no dia 5 de novembro de 2021, no âmbito do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

Conforme o órgão, as atividades de campo desta investigação, denominadas de Ação Inicial, foram finalizadas na primeira semana após o acidente. “Estão em análise os elementos referentes ao trajeto da aeronave, ao sítio aeroportuário, ao operador, às informações aeronáuticas e à regulamentação associada às operações de táxi-aéreo”, disse.

O órgão ainda informou por meio de nota que a investigação está em fase final e terá o menor prazo possível para a conclusão, “dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”.

E ressalta que as investigações realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos têm como objetivo prevenir que novos acidentes com características semelhantes e distintas ocorram, não buscando determinar culpa ou responsabilidade.

A OCORRÊNCIA

Conforme histórico da ocorrência, a aeronave decolou do Aeródromo Santa Genoveva em Goiânia/GO com destino ao Aeródromo de Caratinga/Ubaporanga, às 16h02, com piloto, copiloto e três passageiros a bordo. Durante a fase de aproximação, a aeronave colidiu contra uma linha de distribuição de energia, teve danos substanciais e todos a bordo sofreram lesões fatais.