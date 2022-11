ESPECIAL MARÍLIA MENDONÇA

Cemig afirma que linha de distribuição atingida em acidente está em condições normais de operação e não terá alteração

DA REDAÇÃO– Desde que a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatros pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição no município de Caratinga, muito se questionou a respeito da sinalização do local.

Um ano após o acidente, a reportagem procurou a Cemig novamente para falar sobre o caso. Por meio de nota, a Companhia informou que segue rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a regulamentação em vigor em todos os seus projetos e que não há mudanças previstas para aquela linha. “Justamente pela torre de distribuição citada estar de acordo com todas as normas, nunca houve qualquer solicitação de alteração ou ajuste da estrutura à Cemig, assim como não há qualquer previsão nesse sentido”.

A Cemig esclarece ainda que a linha de distribuição atingida no trágico acidente do dia 5 de novembro do ano passado “está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga, nos termos de Portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando da Aeronáutica Brasileiro”.

A respeito da sinalização por meio de esferas na cor laranja, que foi bastante questionada à época, a Cemig declara que há exigências para torres em situações específicas, “entre elas estar dentro de uma zona de proteção de aeródromos, o que não é o caso da torre que teve seu cabo atingido”.

A companhia informa também que já foi feita a reposição do cabo atingido e o circuito está “em condições normais de operação”.

“As investigações das autoridades competentes irão esclarecer as causas do acidente. A Companhia mais uma vez lamenta esse trágico acidente e se solidariza com parentes e amigos das vítimas”, finalizou por meio de nota.

Lei Marília Mendonça

25 dias depois da tragédia que vitimou as cinco pessoas, o Senado Federal aprovou projeto que prevê a criação da “Lei Marília Mendonça”, com objetivo de estabelecer critérios para a sinalização de linhas de transmissão elétrica. O projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados. A última movimentação ocorreu em julho de 2022.