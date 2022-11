ESPECIAL MARÍLIA MENDONÇA

Filha de piloto está morando na Argentina e relata saudades do pai

DA REDAÇÃO- Vitória Medeiros, filha de Geraldo Martins de Medeiros Júnior, piloto do bimotor que fazia táxi aéreo para Marília Mendonça e sua equipe, está aos poucos tentando retomar a rotina após o acidente.

Em entrevista ao DIÁRIO, Vitória explicou como a vida mudou completamente desde aquele 5 de novembro. A jovem, que morava com a família em Brasília, se mudou para a Argentina.

Vitória se recorda sobre o dia do acidente. Quando as primeiras informações começaram a chegar, que anunciavam uma tragédia. “Estava em casa estudando e minhas amigas começaram a me ligar”.

Ela ainda fala sobre a última recordação com Geraldo. “Passamos o dia anterior juntos, fazendo coisas na rua, jantamos juntos com a família reunida”.

Conforme Vitória, a rotina do pai era de muitas viagens, o que a família já estava habituada e o piloto já havia feito outros voos levando famosos. “Ele sempre amou trabalhar na aviação, então mesmo sendo uma rotina corrida, era boa e em casa estávamos acostumados. Foi a primeira vez pilotando para a equipe da Marília, mas, ele já pilotou para várias celebridades”.

De lá para cá, muitas mudanças na vida da jovem, que precisou lidar com a ausência do pai. “Praticamente tudo mudou, eu morava com meu pai e me mudei para Argentina para cursar Medicina, mas sempre buscamos manter a família unida como ele gostava. Esse ano foi o primeiro Dia dos Pais sem ele e a data foi igual a todos os dias, sentindo muita saudade”.

A respeito da enorme repercussão do caso nas redes sociais, Vitória afirma que sentiu alguns “julgamentos” da sociedade envolvendo o nome de seu pai. “A internet vira arma na mão de certas pessoas”.

Ela afirma que prefere não acompanhar as investigações e declara o que espera da Justiça e como gostaria que seu pai fosse visto pela sociedade. “Meu foco atualmente tem sido reestruturar minha vida sem meu pai e da Justiça espero que ela faça jus ao seu nome. Ademais relembro a figura ilustre que meu pai, Comandante Medeiros foi: o melhor pai do mundo, homem humilde, respeitoso, amoroso, um profissional exímio, que sempre ajudou a todos e educou seus filhos maravilhosamente enquanto pôde. Ele sempre será inspiração para mim e inúmeras outras pessoas”.