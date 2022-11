ESPECIAL MARÍLIA MENDONÇA

“A fé me mantém de pé”, declara mãe de Marília Mendonça em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA

DA REDAÇÃO- Foi no dia 4 de novembro de 2021, aniversário de dona Ruth Moreira, que a filha Marília Mendonça fez uma homenagem para a mãe.

Um dia antes de morrer, a cantora compartilhou fotos de momentos especiais com ela e escreveu: “Acordei cedo pra procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. Eu que organizei, hahaha… viu só como tô adulta? Eu não sei quando você vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bb?) mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo. Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você, com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário”, declarou

E dona Ruth segue lidando com a saudade e a dor da perda tão prematura da filha. Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, ela falou sobre um ano sem Marília e como os fãs têm sido fundamentais.

A data de 5 de novembro de 2022, marca um ano desde o acidente. Dona Ruth destacou como está convivendo com essa lacuna. “Minha dor cada dia está de um jeito, tem dia que eu estou mais forte, tem dia que nem tanto, mas hoje me permito chorar mais”.

Muito se pergunta a respeito do pequeno Léo, de apenas dois anos de idade, filho da cantora com o cantor e compositor Murilo Huff. Ela afirma que está deixando que o neto entenda as coisas naturalmente. “O Leo é muito novinho, então estamos deixando que tudo aconteça no tempo dele”.

Os pais também costumam absorver ensinamentos dos filhos. A reportagem questionou a dona Ruth o que ela aprendeu com Marília Mendonça. Eis a mensagem da mãe da cantora: “Eu não sei nem se é legado ou missão, mas é que as pessoas precisam viver a cada minuto, cada instante, cada dia, viver sempre!”.

Recentemente, Ruth Moreira deu início a um canal no YouTube com receitas, prosa e entretenimento. O projeto foi pensado por mãe e filha ainda na pandemia, onde mostra que os artistas também gostam e vivem momentos de simplicidade e ela se mostra satisfeita com os resultados. “O canal no YouTube era uma vontade minha e da Marília, ela sempre me incentivava a criar logo, queria até participar dos vídeos. Quando tudo passou, quis seguir com os planos do canal. Faço tudo com muito amor, carinho e alegria, do jeitinho que eu sei que ela gostaria que fosse”.

Dona Ruth já esperava que um ano após o acidente e tamanha a repercussão da tragédia, toda a imprensa iria lhe procurar para comentar sobre o assunto. E afirma que para falar novamente sobre algo tão doloroso, se apega a um sentimento. “A fé me mantém de pé”.

Marília Mendonça foi considerada a artista mais ouvida no Spotify Brasil e segue no topo do sucesso. Mantém mais de 10 milhões de ouvintes mensais, que fizeram que a artista fosse a primeira brasileira a superar mais de 8 bilhões de streams. Dona Ruth faz questão de agradecer aos fãs que seguem valorizando a música e a arte da jovem cantora. “Faz cada dia mais diferença na nossa vida, ela tem o fã clube dela, que é o Rebanho, eles são maravilhosos, eles são a família da Marília espalhada por todos os cantos”.