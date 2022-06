ESPECIAL Chef apresenta Filé mignon ao molho de mostarda incorporado com café

CARATINGA- Para mostrar que o café também cai bem na culinária, o Chef Marcus Arreguy, do Vind’s Boulevard apresenta a receita:

Ingredientes

Filé mignon

Azeite de boa qualidade

Cebola picadinha

Molho de mostarda

Café extra forte

Purê de batata com queijo (Aligot)

O FILÉ

Para começar, coloque o azeite na frigideira e espere aquecer. Acrescente a cebola e deixe dourar.

“Goste de trabalhar muito com cebola, com alho, temperos que são fundamentais na gastronomia”, afirma Marcus.

Acrescente o Filé mignon temperado a gosto e deixe dourar.

“Um pouquinho de sal, não gosto de sal, levemente, só para dar uma temperadinha. Somente uma selada no filé e reserve em seguida”, ensina o Chef.

MOLHO

Coloque um pouco de manteiga, o molho de mostarda e café extra forte.

“O molho é bem especial, gosto de trabalhar muito com mostarda, melaço. Adoro molho, porque realmente é um diferencial. E é um molho muito simples de fazer. Você pode preparar com creme de leite e um pouquinho de melaço”, destaca.

A respeito do uso do café na receita, Marcus Arreguy comenta: “O café dá uma consistência bem bacana. Na cidade são apresentados excelentes café. Adoro café, é fundamental no nosso dia a dia, principalmente, na culinária. Fica muito interessante nesse prato”.

PURÊ

Hora de preparar o Aligot:

“Gosto de trabalhar muito com Aligot, um produto bem bacana pra agregar com Filé mignon e esse molho ficou super especial. Um bom Purê de batata bem batidinho e preparado incorporado com queijo. Gosto de trabalhar com dois queijos, Gouda e Edam , que fica bem bacana e fazer um “puxe” nele. Têm algumas opções de queijos diferentes que possa fazer. Mussarela com Edam, com Gouda, parmesão somente para finalizar mesmo. Colocar no fogo médio para fazer uma incorporada e queijo, que é importante. Com o queijo incorporado no Purê é a finalização”, explica.

FINALIZAÇÃO DO PRATO

Após reservar o Filé, volte com ele para a frigideira para a finalização do prato.

“Já foi selado e você tem vários pontos, mal passado, ao ponto, ao ponto pra bem. Eu realmente gosto de um bom Filé ao ponto pra bem. Mas, tem gente que não gosta”.

A finalização do Aligot ocorre com o segundo queijo. Volte com o purê, desta vez em fogo mais alto para que possa incorporar mais rapidamente.

Tudo pronto. Basta montar o prato com o Filé, o Purê e o molho de mostarda com café. Sugestão do chef: decore o prato e é só degustar.