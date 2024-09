Espaço físico é desafio para implantação de campus de Instituto Federal em Caratinga

IF Sudeste enfrenta dificuldades para encontrar local adequado para abrigar a estrutura

CARATINGA- Em março de 2024, o Governador Federal confirmou a instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste). Já no mês de maio, representantes da instituição visitaram a cidade avaliando possíveis imóveis. Meses depois, o DIÁRIO fez contato com o Instituto para saber o andamento do projeto.

Conforme o IF Sudeste MG, a instituição está empenhada na implantação do novo campus em Caratinga e, no momento, concentra esforços na busca por um local adequado que atenda às necessidades da instituição e da comunidade local. “O espaço inicialmente oferecido, após análises técnicas conduzidas pelos engenheiros do IF Sudeste MG e do MEC, foi considerado inadequado devido a questões como acesso e riscos de alagamento, entre outros fatores. Continuamos em negociações e avaliações de novas possibilidades para a instalação do campus, com o objetivo de garantir que o local escolhido seja seguro e acessível, proporcionando um ambiente propício para o ensino e a formação dos estudantes”.

Na busca de alternativas para a instalação do campus na cidade, o IF Sudeste MG considerou duas opções: uma que possibilitasse o início imediato das atividades e outra para a construção de uma nova sede. Dentre os espaços apresentados, o SESI surgiu como uma opção, porém, de acordo com o Instituto, por questões jurídicas as negociações não avançaram. Além disso, houve uma negociação paralela em uma área da Fazenda do antigo IBC, que permitiria a construção de um novo prédio. “Mas o local apresenta problemas de acesso e riscos de alagamento, o que também inviabilizou essa alternativa.

Recentemente, foi solicitado apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) nas negociações, já que os impasses ultrapassam o escopo de atuação do IF Sudeste MG”.

De acordo com o Instituto, paralelamente, os trâmites administrativos e técnicos necessários para a estruturação da unidade, como registros e elaboração de projetos, estão sendo realizados. “No entanto, a definição do espaço físico para o campus permanece como o principal desafio no momento. O IF Sudeste MG segue comprometido em trabalhar em conjunto com a comunidade e as autoridades locais para viabilizar a instalação do campus Caratinga o mais brevemente possível, com a qualidade e o cuidado que a educação pública merece”.