Espaço Cultural Funec promove mostra indígena aberta à visitação escolar

Escolas interessadas podem agendar visitas para que os alunos conheçam de perto a cultura, os objetos e a história dos povos indígenas em exposição até o mês de maio

CARATINGA – Abrindo espaço para o conhecimento, o respeito e a valorização das culturas originárias, a exposição indígena promovida pelo professor Sebastião Ricardo teve início na última sexta-feira (11), no Espaço Cultural Funec. A mostra celebra o mês dedicado ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, e oferece ao público uma imersão sensorial e histórica sobre a herança dos primeiros habitantes do Brasil.

Os primeiros visitantes foram os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Moacir de Matos. Durante a visita, os estudantes puderam ver de perto objetos tradicionais, ouvir sons característicos e mergulhar nas histórias que contam a trajetória de diferentes etnias indígenas. Mais do que observar, a proposta da exposição é despertar reflexões e aproximar os jovens da cultura que está profundamente entrelaçada à formação do país.

A professora que acompanhou a turma destacou como a experiência ultrapassa o conteúdo das salas de aula, trazendo uma compreensão mais viva e significativa da realidade indígena. Muitos alunos se surpreenderam ao descobrir que elementos dessa cultura ancestral também fazem parte da identidade da região de Caratinga.

Segundo o idealizador da mostra, professor Sebastião Ricardo, o objetivo é muito mais do que exibir peças antigas. “A ideia é que os alunos possam sentir, vivenciar e compreender o papel essencial que os povos indígenas tiveram – e ainda têm – na construção da identidade do Brasil”, destacou.

A exposição segue aberta ao público até o mês de maio. Escolas interessadas em agendar visitas podem entrar em contato pelo telefone do Espaço Cultural Funec: (33) 3322-7900, ramal 7805.