Espaço Cultural Funec é inaugurado com exposição e apresentação musical

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (Funec) inaugurou, na última segunda-feira (18/11), o Espaço Cultural Funec, um novo local dedicado à arte e a cultura da cidade. A cerimônia contou com apresentações culturais e o descerramento da placa que oficializou o novo ambiente, que será voltado para exposições, eventos culturais e diversas atividades unindo a arte, educação e a comunidade.

A banda de música Santa Cecília apresentou-se ao público, mostrando o poder da música como forma de arte e expressão cultural. Para o professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, pós-Graduação e Extensão, a Funec se junta aos poucos espaços existentes de cultura em Caratinga. “A cidade é um celeiro de muitos artistas, mas com poucos espaços gratuitos para a cultura. Oferecer este espaço é uma forma de permitir que as pessoas exponham seus conhecimentos, crenças e manifestações artísticas”, afirmou.

Na área externa, o espaço oferece um ambiente aberto e arejado, perfeito para lazer e convivência, além de contar com um quiosque. O diretor executivo da Funec, Sanderson Dutra Gouvêa, destacou a importância do espaço para a cidade: “A Funec precisava de um local como este para mostrar à sociedade como reconhecemos e incentivamos a cultura. É uma das formas da instituição mostrar à sociedade ou devolver todo crédito que a sociedade tem com a instituição.”.

Dentro do espaço, foi inaugurada a Sala de Exposições Monsenhor Raul, em homenagem ao membro da Assembleia da Funec. A sala recebeu desenhos de alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira, com o tema “A Paz Sem Limites”. Os alunos participaram do concurso “Cartaz da Paz”, promovido anualmente pelo Lions Clube Internacional.

A professora Jania Xavier, que acompanhou os alunos no desenvolvimento dos desenhos, explicou como o tema foi abordado em sala de aula. “O trabalho com os alunos colocou as crianças para refletirem sobre a paz, levando-os a pensar como a paz começa e porque precisamos dela.” disse Jania

O Espaço Cultural Funec conta com um auditório com capacidade para setenta pessoas e recebeu o nome do professor e Coordenador de Extensão do Unec, José Aylton de Mattos.

A agenda do Espaço Cultural Funec está aberta para a comunidade, oferecendo uma oportunidade gratuita para quem deseja expor trabalhos. Para realizar reservas ou obter outras informações, basta entrar em contato com Márcia Teixeira pelo telefone da Funec: (33) 3329-7900, Ramal 7805.

O Espaço Cultural Funec está localizado na Avenida Moacir de Matos, 271 sendo um novo espaço de arte e cultura para Caratinga.