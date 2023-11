Eslovacos visitam Caratinga para conhecer cafés especiais

CARATINGA – A Associação dos Produtores de Cafés Especiais das Terras Altas do Caratinga – Acetac, foi indicada pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa-MG e pela Emater-MG para receber representantes de compradoras de cafés especiais da Europa, interessadas em cafés de pontuação 82 acima.

Para tal foi realizado um cupping (degustação de café) na fazenda Vila Mariana, onde os envolvidos foram recepcionados pelo professor Cláudio Leitão e de sua esposa Rita Viana, no distrito de Dom Modesto, zona rural de Caratinga, para apresentação dos cafés especiais.

Estiveram no encontro o cônsul da Eslováquia em Minas Gerais, Renato Werner, os eslovacos Oldrich Holis e Ondrej Grencik, empresários da torrefação e distribuição de cafés especiais da Eslováquia e países da Europa Central e Leste Europeu, Julian Silva Carvalho, diretor de cadeias produtivas da Secretaria de Estado de Agricultura, Mauro Grossi, presidente da Acetac, e produtores de cafés especiais.

Mauro Grossi, da Acetac, explica que é uma oportunidade de mostrar os cafés especiais de Caratinga e região. “Então estamos servindo na forma de cupping, 24 amostras de café de Caratinga e entorno, para que venham conhecer e tentar firmar parcerias, tanto na comercialização, quanto no apoio dos projetos que temos, principalmente o de obtenção da denominação de origem dos cafés especiais das Terras Altas do Caratinga”, disse o também produtor de café.

Representando a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Julian comentou que o encontro foi proveniente do consulado da Eslováquia no estado, juntamente com o governo de Minas. “A intenção é trazer os parceiros para conhecer os cafés especiais das Terras Altas do Caratinga. Os parceiros da Eslováquia trabalham com cafés especiais, gostam desse trabalho de comunidade, de associação, trabalhando as nuances desses cafés, então a gente acha muito interessante para a região e também para os compradores. A gente está nesse papel de fazer a intermediação, porque cafés especiais são relacionamento de médio a longo prazo. A nossa intenção é que hoje se inicie esse relacionamento entre Associação Terras Altas do Caratinga e os torradores de café”, ressaltou Julian Carvalho.

O cônsul Renato Werner destacou que Caratinga recebeu dois eslovacos que são especialistas, e os maiores importadores de café da região Europa Central. “Viemos aqui por um convite da Secretaria do Estado da Agricultura, tivemos uma reunião com o secretário Thales, onde nasceu a oportunidade de estarmos aqui, o que não é algo muito comum na região, os eslovacos vieram conhecer o que está por trás dos cafés considerados especiais”.

Com a tradução do cônsul, Renato Werner, a reportagem do DIÁRIO conversou com os eslovacos. Ondrej Grencik agradeceu a hospitalidade e disse que Minas Gerais é um lugar amável. “Gostamos de todos os tipos de cafés, são tantos tipos diferentes, e pra nós é muito importante conhecer a verdadeira história do fazendeiros. Durante a viagem, nós escutamos as histórias incríveis sobre as mulheres produtoras, é realmente fantástico e nós queremos fazer parte dessas histórias que tocam. Eu acredito fortemente que todos os tipos de produtores que conhecemos hoje, todos os fazendeiros possuam uma história muito legal, e pra nós que somos da Europa Central é uma oportunidade de fazer parte disso com a amizade, e nós temos uma marca nossa que chama Grain Friends – amigos dos grãos. O negócio não está em primeiro lugar, a amizade está em primeiro lugar, queremos trazer estudantes do ensino médio da Eslováquia pra cá, porque somos organizadores de uma competição internacional dos estudantes do café, e os vencedores ganham como prêmio uma viagem para o Brasil. Então, esperamos que um dia eles possam conhecer também essa experiência de estar neste lugar maravilhoso no meio dos cafés das montanhas”, disse o eslovaco.

Oldrich Holis está no negócio de cafés especiais há 27 anos, e visita o Brasil pela 6ª vez. “Estamos trabalhando para fazer um relacionamento de muitos anos, isso é muito importante pra nós, não apenas a colheita do café, mas estar realmente presente na educação das crianças em relação ao café. Eles realmente gostam quando a gente chega nesse tipo de fazenda, nessas cidades, aqui você encontra um projeto social maravilhoso, mas faremos o nosso melhor para ajudar a aumentar esse projeto dos fazendeiros daqui. É uma mensagem muito forte para todas as mulheres da Europa, porque negócios não são apenas para os homens, e estamos muito orgulhosos porque a partir de agora somos membros dessa comunidade aqui”, enfatizou.

Fernanda Sá afirmou que enquanto produtora está muito feliz com esse encontro. “Estamos vivendo um sonho, agradeço aos eslovacos por estarem conhecendo um pouquinho da nossa terra, do nosso trabalho, e da nossa alma, que está dentro dos cafés especiais. Está fechado Terras Altas do Caratinga com a Eslováquia”, finalizou a produtora.