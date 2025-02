Esli Nagai: O “Sheik dos Lançamentos” nos Emirados Árabes

O sócio-diretor da Actual Imóveis, Esli Nagai, embarcou para uma viagem inesquecível aos Emirados Árabes, ao lado da esposa, Vanessa Lima. Sempre carismático e com uma presença marcante nas redes sociais, Esli compartilhou registros da experiência, mas uma foto em especial chamou a atenção dos amigos, que logo o apelidaram de “Sheik dos Lançamentos”.

Pai de três filhos e morador de Caratinga, Esli tem se destacado não apenas no mercado imobiliário, mas também no universo digital, onde seus vídeos conquistam milhares de visualizações. Com bom humor e um olhar sempre atento às tendências do setor, ele segue brilhando – seja nos negócios, nas redes ou em terras árabes!