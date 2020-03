Farmácias de Caratinga não têm remédio ‘anunciado’ para combate ao Coronavírus. Anvisa ressalta que automedicação traz risco à saúde

CARATINGA – Após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã desta quinta-feira (19) de que a hidroxicloroquina poderia ser um remédio eficiente contra o coronavírus teve efeitos imediatos no Brasil. O Reuquinol, como é conhecido no país, já está esgotado nas farmácias brasileiras.

O Reuquinol é usado para o combate a diversas doenças, tais como artrite, lúpus eritematoso, doenças fotossensíveis e malária. Para comprá-lo é preciso de prescrição médica.

Em Caratinga a realidade não é diferente de todo o país. Na tarde de ontem, a reportagem procurou pelo medicamento em várias farmácias da cidade e a resposta era a mesma: esgotado.

Em uma das farmácias, a atendente disse que apenas um cliente comprou todo seu estoque. Em outra, disseram que o governo não está liberando nem para fazer nova compra.

Juarez Júnior da Silveira, proprietário da Juarez Farma – Rede Inova, contou que após o anúncio do presidente dos EUA, houve uma grande correria da população para adquirir o remédio e agora o estoque está zerado. “Lá nos EUA foi testado em 40 pacientes portadores do vírus, mas associado a outros antibióticos”, pontuou Juarez.

O problema da procura repentina e absurda da medicação, é que os pacientes que utilizam o Reuquinol para lúpus, uma doença grave, estão correndo o risco de ficar sem a medicação.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou também em contato com algumas farmácias de manipulação, que afirmaram também não ter como produzir o remédio, pois de acordo com fornecedores, ele será usado nos hospitais pelas pessoas já contaminadas como o coronavírus.

Rhaiane Paulino de 32 anos, residente no bairro Esplanada, é portadora de lúpus e só tem a medicação para mais uma semana. “O lúpus e uma doença crônica autoimune que ataca órgãos, sistemas e nervos. Meus anticorpos atacam a mim mesma, assim fico sem defesa contra doenças, vírus, bactérias, e a imunidade fica baixa. Agora fico preocupada, pois fico sem autodefesa sem o remédio. Posso pegar tudo que tiver rodando, gripe, dengue… Os problemas que já tenho como pressão alta, diabetes, problema de coração, nefropatia lúpica, asma, bronquite, rinite sinusite, problema gástrico, depressão, pode tudo piorar de uma hora para outra sem a medicação”, lamentou a jovem.

NOTA DA ANVISA

Em nota a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), disse que esses medicamentos são registrados para o tratamento de artrite, lúpus, eritematoso, doenças fotossensíveis e malária. “Apesar de promissores não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desses medicamentos para o tratamento da COVID-19. Assim não há recomendação da Anvisa, no momento, para o uso em pacientes infectados, ou mesmo como forma de prevenção à comunicação”.