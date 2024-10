Escritor caratinguense lança livro na Festa Literária Internacional de Paraty

Daniel Dornelas estreia na FLIP 2024 com “Para morrer como um passarinho”, obra que reúne histórias reais do SAD de Caratinga

DA REDAÇÃO – O escritor e estudante de medicina Daniel Dornelas faz sua estreia literária solo em um dos mais prestigiados eventos culturais do Brasil, a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) com o lançamento do seu primeiro livro, “Para morrer como um passarinho”, pela Editora Oficina Raquel. A obra, marcada por uma prosa poética e sensível, mergulha em temas que, apesar de universais, são frequentemente evitados: a finitude da vida, o luto, os cuidados paliativos e as relações familiares em momentos de crise.

Para Daniel, a FLIP 2024 representa uma oportunidade não só de lançar seu livro, mas de abrir diálogos profundos sobre um assunto que atravessa a todos nós: a morte. “A única certeza que temos na vida é que ela termina. E a forma como lidamos com isso define como vivemos”, reflete o autor, que, com delicadeza e autenticidade, transforma essa certeza em histórias que celebram a vida, mesmo em seus momentos finais.

“Para morrer como um passarinho” – uma homenagem à vida através da morte

A obra se destaca por sua habilidade de trazer à tona, com ternura e honestidade, os dilemas de pacientes em cuidados paliativos no SUS. Daniel, inspirado por sua experiência no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) de Caratinga, retrata em crônicas vigorosas o cotidiano de pessoas que vivem à beira da morte, mas que, ao mesmo tempo, encontram na vulnerabilidade a força para viver com dignidade.

O livro vai além da morte – ele explora a vida em todas as suas nuances. Tratar da morte é, antes de tudo, uma celebração da vida. Em suas crônicas, Daniel convida o leitor a refletir sobre como a doença afeta não apenas o paciente, mas toda a estrutura familiar, e como, em meio à precariedade econômica e emocional, é possível encontrar laços de amizade, amor e solidariedade.

Essas histórias, contadas com um refinamento estético e uma profunda empatia, tornam “Para morrer como um passarinho” uma obra essencial para quem busca compreender o que significa cuidar, amparar e, acima de tudo, viver plenamente até o último momento.

FLIP 2024: um espaço para diálogos essenciais

Participar da FLIP, evento que reúne grandes nomes da literatura nacional e internacional, é um marco significativo para qualquer escritor, e para Daniel, representa a chance de contribuir com conversas que ultrapassam o campo literário e tocam o coração da existência humana.

Dornelas será destaque em três mesas durante o evento, como na Casa de Histórias, ao lado de escritores renomados como João Anzanello Carrascoza e Natalia Timerman, na mesa “Nas Entrelinhas da Perda: Narrativas sobre o Luto”.

Lançamento em Caratinga e oportunidades para o público local

Os leitores de Caratinga, também poderão celebrar este marco. O lançamento oficial de “Para morrer como um passarinho” na cidade das palmeiras será anunciado em breve.

Os exemplares já estão disponíveis para compra antecipada na Amazon. Os eventos da FLIP podem ser acompanhados pelas redes sociais (@lendocomdaniel).

Com esta obra, Daniel Dornelas se consolida como uma nova voz na literatura brasileira, explorando com sensibilidade e profundidade temas urgentes e universais. “Para morrer como um passarinho” é mais do que um livro sobre a morte – é uma celebração corajosa da vida, escrita para todos aqueles que, de alguma forma, buscam respostas para o mistério da existência.

Programação completa no RJ:

Cembra (Rua Marechal Deodoro, 479)

12/10 18h – Escrever ausências

Daniel Dornelas, Iris Figueiredo e Tiago Feijó

Mediação Aladia Araújo

Casa de Histórias (Rua Dona Geralda, 140)

12/10 15h30 – Nas Entrelinhas da Perda: Narrativas sobre o Luto

Daniel Dornelas, Natalia Timerman e João Anzanello Carrascoza

Mediação Leonardo Neto

Lançamento no Rio de Janeiro – Livraria Janela (R. Maria Angélica, 171 – Loja B, Jardim Botânico)

15/10 Para morrer como um passarinho

Daniel Dornelas e Renato Nogueira

Mediação Raquel Menezes