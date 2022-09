Escolha de diretores e coordenadores escolares da rede municipal terá critérios técnicos de mérito e desempenho

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira assinou decreto que institui a escolha de diretor e coordenador escolar na rede pública municipal de Caratinga, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, a partir do ano de 2023.

Conforme o documento para se candidatar ao cargo de diretor ou coordenador das instituições de ensino os candidatos deverão atender a requisitos como ser ocupante do cargo efetivo do quadro do magistério público do município; possuir graduação em Pedagogia ou curso de nível superior na área da Educação, acrescido de especialização em nível de pós-graduação em gestão escolar/gestão educacional e ter experiência de dois anos na docência na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga adquirida em qualquer nível de ensino da educação básica oferecida pelo município.

Também é necessário ter avaliação de desempenho específica para assumir o cargo de diretor escolar/coordenador escolar certificada e favorável, determinada nas normativas de regulamentação da implementação da gestão democrática no município de Caratinga; ser submetido à entrevista, atestando a competência para o exercício do cargo e ter o nome aprovado pelo prefeito municipal para nomeação.

Excepcionalmente para o ano de 2023, será aceita como habilitação o diploma de curso superior na área da educação, para o candidato se inscrever no processo de escolha de diretor escolar/coordenador escolar.

A avaliação de desempenho e a entrevista serão realizadas por uma comissão de servidores especificamente constituída e regulamentada em Portaria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

O processo de seleção de diretor e coordenador se dará em seis fases: inscrição e constituição da Comissão de Avaliação de Desempenho e Entrevista; análise curricular; avaliação de desempenho; entrevista indicação e nomeação do candidato aprovado nas fases anteriores pelo Prefeito Municipal para o cargo/função de diretor escolar/coordenador escolar; e posse dos candidatos ao cargo/função de diretor escolar/coordenador escolar.

O formulário de inscrição para candidatos à direção escolar/coordenação escolar das instituições de ensino para o ano de 2023 estará disponibilizado na plataforma educ.caratinga.mg.gov.br até o dia 30 de setembro.

O mandato dos diretores e coordenadores escolares será de três anos, podendo o candidato participar de processos posteriores.