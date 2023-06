Escolas municipais de Santa Bárbara do Leste realizam atividades em comemoração ao Dia do Meio Ambiente

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última segunda-feira (5), as escolas da Rede Municipal de Santa Bárbara do Leste apresentaram atividades relacionadas à recuperação e preservação do Meio Ambiente.

As Escolas Municipais realizaram atividades variadas como: leitura de textos informativos, leitura de contos infantis, trabalho com material concreto e lúdico (confecção de maquetes e jogos), palestras com autoridades no assunto, como os representantes da Polícia Ambiental (sargento Adyl e sargento Carlyli) e o secretário municipal de Meio Ambiente, Célio Maia.

O principal intuito das atividades realizadas neste dia foi promover através do diálogo entre alunos, professores e palestrantes a importância da integração do homem no meio em que vive, reconhecendo a importância da preservação do meio ambiente.

Durante a visita a nascente do Rio Caratinga, localizada no munícipio de Santa Bárbara do Leste, o secretário de Meio Ambiente Célio Maia, reiterou a importância do meio ambiente na vida do ser humano, e que, “conscientizar crianças e adolescentes desta importância é uma das formas mais eficazes de se preservar a natureza, citou ainda o trabalho de recuperação feito pela atual administração na nascente do deste rio tão importante para toda a região”.

Assessoria de Comunicação