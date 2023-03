Escolas municipais de Santa Bárbara do Leste comemoram o Dia Mundial da Água

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nos últimos dias as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Leste realizaram atividades em comemoração ao Dia Internacional da Água, celebrado em 22 de março.

As atividades realizadas foram diversificadas, incluindo visitas à nascentes e atividades lúdicas dentro das instalações das escolas.

A secretária de Educação, Meire Débora, enfatizou a importância de se educar para preservar este recurso que a cada dia se torna mais escasso. “O nosso trabalho como educador vai muito além de ensinar conteúdos básicos em sala de aula, temos o compromisso de criar o pensamento crítico social em nossos alunos”, explicou.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou as escolas pelo brilhante trabalho, enfatizando o compromisso com a educação de qualidade. “Temos o compromisso como educadores de formar cidadãos conscientes da preservação do nosso meio ambiente, nossas escolas têm feito um grande trabalho neste sentido. Quero parabenizar nossa equipe pedagógica por mais este importante trabalho”.

