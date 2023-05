Escolas municipais de Caratinga irão receber espetáculo infantil com tema de primeiros socorros

CARATINGA – Ensinar noções de primeiros socorros de forma lúdica e divertida: essa é a proposta do espetáculo infantil – “A Caixa Mágica dos Primeiros Socorros”, que será realizado gratuitamente dentro de escolas municipais, para alunos entre 03 e 10 anos, durante o mês de maio, em Caratinga.

A iniciativa faz parte de um projeto cultural, patrocinado pela CENIBRA, através da lei federal de incentivo à cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. O objetivo é contemplar 13 escolas no município, totalizando 20 apresentações. A previsão é que as apresentações tenham início na próxima segunda-feira, 08/05.

Na peça, dois mágicos chegam com uma caixa mágica. Dentro dela há seis fantoches, o Esparadrapo, o Vidro de Remédio, a Pomada, o Algodão, a Injeção e o Curativo, que ganham vida nas mãos dos mágicos. De forma lúdica e divertida, o espetáculo mostra como tratar de ferimentos leves que podem acontecer no dia a dia.

O projeto não para por aí. O espetáculo teatral que conta com 3 artistas em sua composição para apresentação e orientação das crianças através da dinâmica da “Caixa Mágica”, sediará ainda outros 5 municípios: Iapu, Guanhães, Antônio Dias, Peçanha e Governador Valadares, onde foi dado a abertura do projeto nessa temporada.

Oitenta apresentações serão realizadas em escolas municipais da região. Sendo 30 em Governador Valadares, 20 em Caratinga, 4 em Iapu, 4 em Antônio Dias, 18 em Guanhães e 4 em Peçanha, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de cada cidade durante os meses de maio e junho de 2023. Além da apresentação da peça, professores e funcionários receberão um card com QR-Code para assistirem a uma capacitação em noções básicas de primeiros socorros.

O intuito do espetáculo é proporcionar conhecimento e cultura de forma dinâmica para as crianças, além de também possibilitar acesso e capacitação para profissionais da educação.