Escolas estaduais de MG recebem 2 milhões para aquisição de kit revitalização refeitório

Emenda parlamentar será destinado direto para o caixa escolar das unidades beneficiadas

DA REDAÇÃO – Na segunda-feira (13/07) começou a publicação de emenda parlamentar que destina R$ 2 milhões para escolas estaduais de 12 superintendências de Minas Gerais. O recurso, conquistado pelo secretário de Assuntos Parlamentares do Partido Verde (PV-MG) e membro do Diretório Nacional do PV, Pedro Leitão, através de emenda parlamentar do Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), é destinado para a aquisição de kit revitalização refeitório.

O recurso será encaminhado diretamente para a caixa escolar das unidades beneficiadas para a compra dos itens do kit, que contém: Um fogão industrial com forno, um refrigerador vertical, um freezer vertical, um liquidificador industrial, um espremedor de frutas cítricas, um processador de alimentos/centrífuga, 01 bebedouro. As publicações em Diário Oficial acontecem até o dia 14 de agosto.

Ao todo, 100 escolas do Estado nas cidades de Almenara, Alto Caparaó, Alvarenga, Bandeira, Bom Jesus do Galho, Carangola, Caratinga, Cataguases, Curvelo, Divino, Entre Folhas, Governador Valadares, Imbé de Minas, Inhapim, Ipatinga, Japonvar, Joaíma, João Monlevade, Leopoldina, Lima Duarte, Manhuaçu, Manhumirim, Mutum, Piedade de Caratinga, Santa Barbara do Leste, Santa Margarida, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, Santos Dumont, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubaporanga e Vargem Alegre foram beneficiadas.

Aplicar no sistema público de educação é construir o futuro

Para Pedro Leitão, investir na educação pública, é pensar no futuro. Ele, que já atuou como gestor municipal nas áreas de Educação (2009 /2011); planejamento e desenvolvimento econômico (2013/2014); e na gestão estadual a frente da pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2017/2018), entende que a chegada de recursos são importantes para o desenvolvimento da educação em toda a região.

“Sabemos o papel importante que a educação pública cumpre na nossa sociedade. E pra mim, é motivo de muito orgulho poder contribuir com a educação. Sempre que eu puder ajudar e apoiar projetos que fortaleçam a educação pública e a educação básica da nossa região, eu vou fazer. Queria agradecer o empenho e comprometimento do Presidente da ALMG Agostinho Patrus que, assim como eu, acredita e valoriza a educação. Parabéns aos superintendentes de ensino, diretoras e a toda comunidade escolar por essa conquista”, afirma Pedro.

Cuidado em todos os setores da Escola

A superintendente de Educação de Leopoldina, Ana Paula de Moura Ferreira Dias comemorou a chegada dos recursos. Ana Paula afirma que a aquisição de equipamentos novos impacta diretamente no acolhimento dos alunos. “A educação não acontece só dentro da sala de aula. E o refeitório é um local muito importante, porque é o local destinado a distribuição dos alimentos, é onde os estudantes se reúnem para receber as suas refeições diárias, a merenda escolar. Este kit de revitalização vai beneficiar muito as escolas estaduais, porque elas necessitam de uma renovação dos seus equipamentos, pra atender de forma satisfatória seus estudantes”

“A escola é um espaço dinâmico e complexo. São várias pessoas trabalhando em conjunto, cada uma com suas funções e seus objetivos. Uma alimentação saudável envolve vários aspectos: nutricional, higiênico, social, cultural, dentre outros”. É o que observa o Superintendente Regional de Ensino de Almenara, Pacífico Ferraz Souto. Ele ainda ressalta que é importante que a cozinha da escola tenha todos os itens básicos para que seja executada a comida e conservado bem o alimento

“Pode parecer óbvio, mas muitas cozinhas escolares ainda não contam com uma cozinha profissional adequada para seu funcionamento. Além da rapidez e qualidade na preparação dos pratos, uma cozinha bem planejada e bem equipada permite a livre movimentação da equipe, garantindo uma boa qualidade do serviço”, conclui Pacífico.

Para a superintendente regional de ensino de Caratinga, Landislene Gomes Ferreira, recebeu com alegria a notícia. Na região de Caratinga, 38 escolas foram beneficiadas com o recurso. “Recebemos essa notícia com muito carinho. Esse kit trará muito benefício ao dia-a-dia das nossas escolas. Quanto retornarmos nossas atividades, tanto os servidores quanto os alunos ficarão muito felizes com a novidade”, afirma a Landislene.

Já a superintendente regional de Ensino de Coronel Fabriciano Edvania de Lana Morais Andrade, aproveitou a oportunidade para agradecer ao Presidente da ALMG e ao Pedro Leitão por não descuidar de uma área tão sensível e importante como a educação. “A comunidade escolar está muito feliz com a chegada desse recurso. Eles são importantes e vão refletir em melhorias dos refeitórios das nossas escolas, nosso muito obrigada por essa parceria”, finalizou.