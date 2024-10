Escolas de Raul Soares conquistam ouro, prata e bronze em Olimpíada Internacional de Matemática

RAUL SOARES- A Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (MSF), uma das maiores competições interclasses de matemática do mundo, já teve os seus resultados divulgados.

Escolas de Raul Soares conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na etapa nacional da competição, destacando-se entre as melhores do país. A Escola Municipal Coronel João Domingos foi premiada com uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Já a Escola Estadual Regina Pacis conquistou duas medalhas de bronze.

Sobre a Olimpíada

A Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras é uma competição que reúne equipes de estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e privadas brasileiras. Esta competição é uma seção brasileira da Mathématiques sans Frontières, criada em 1990 pela Académie de Strasbourg. No Brasil, a Olimpíada é organizada pela Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento (POC), com o objetivo de estimular o interesse dos alunos por inovação, ciência e tecnologia.

Além de promover a aproximação com países estrangeiros, a Olimpíada busca incentivar os jovens estudantes a se aprofundarem nos estudos de matemática, ressaltando sua importância, e fomentar o trabalho em equipe e a resolução criativa de problemas. O resultado geral completo da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras pode ser conferido no site oficial da competição.