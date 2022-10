Escolas de Caratinga e região contempladas no Prêmio Escola Transformação 2022

DA REDAÇÃO- Escolas de Caratinga e região estão na lista de 294 escolas da rede estadual de ensino contempladas na 2ª edição do Prêmio Escola Transformação 2022. Cada escola pôde disputar até três prêmios de R$100 mil, de acordo com os níveis de ensino ofertados. Dentre as premiadas, 237 receberão uma premiação (R$100 mil) e 57 receberão duas (R$200 mil), com recursos que deverão ser utilizados no desenvolvimento de projetos pedagógicos.

Além disso, a SEE/MG irá disponibilizar um acréscimo de R$100 mil para as unidades de ensino que foram premiadas na 3ª edição do Escola Transformação de 2021 que conseguiram melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre 2019 e 2021, conforme previsto na resolução do prêmio.

O objetivo do Governo de Minas com essa iniciativa é reconhecer publicamente as práticas e experiências de sucesso das escolas públicas estaduais. Os destaques vão para os resultados de desempenho nas avaliações aplicadas na rede e nos resultados parciais de fluxo escolar nos seguintes níveis do ensino regular: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

Premiação

O Prêmio Escola Transformação 2022 é realizado em três edições, com distribuição de 350 menções honrosas na primeira edição e até 701 premiações em recursos financeiros, que podem totalizar até R$105 milhões. Caso se enquadre nos critérios de elegibilidade e de obtenção do prêmio, uma mesma escola poderá fazer jus a mais de uma premiação ao longo do ano, ou seja, ser contemplada em mais de uma edição e em mais de um nível de ensino. Os critérios de elegibilidade têm como base as taxas de participação nas avaliações de rede.

Os recursos financeiros recebidos deverão ser destinados ao desenvolvimento de projetos indicados no Portfólio de Projetos Pedagógicos. O Portfólio contém a descrição de cada um dos projetos, incluindo a indicação do valor de referência, público-alvo, justificativa, objetivos gerais e específicos, metodologia, resultados esperados, descrição e quantidade de itens que os compõem. Os diretores das escolas premiadas têm até 10 de outubro para informar os projetos selecionados, através do preenchimento de um formulário eletrônico enviado para o e-mail institucional da escola. A escolha de uma ou mais dessas ações deve ter a anuência do Colegiado Escolar e não é permitido ultrapassar o valor máximo da premiação recebida.

É importante ressaltar ainda que, conforme estabelece o artigo 12 da Resolução SEE nº 4.714/2022, a escola cuja Caixa Escolar esteja impedida de receber recursos da Secretaria de Estado de Educação será desclassificada da premiação.

Confira as escolas de Caratinga e região, que foram selecionadas:

Categoria I – Maiores Inest-2