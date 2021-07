Escolas de Caratinga e região abrem vagas para cursos de educação profissional

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está ampliando a oferta de vagas em cursos de educação profissional ministrados nas escolas da rede estadual de ensino. Para o segundo semestre deste ano, estão previstas mais de 34 mil vagas, em 684 unidades de ensino.

São disponibilizadas 29 diferentes opções de cursos. Na área da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), oito escolas ofertam cursos nas áreas de Vendas, Administração, Serviços Públicos, Secretariado e Informática para Internet.

As vagas dos cursos técnicos são destinadas a alunos do 2º e 3º anos do ensino médio de escolas públicas e privadas. Também podem se inscrever pessoas que já tenham concluído o ensino médio.

Os cursos serão ministrados inicialmente de forma remota, por meio do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela SEE/MG durante a pandemia da covid-19.