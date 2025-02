Escolas da rede estadual de Minas Gerais se preparam para receber estudantes no início do ano letivo

Unidades passam por revitalizações na infraestrutura dos prédios e ambientes internos para acolher com carinho estudantes e servidores

DA REDAÇÃO – Com a aproximação do fim das férias escolares, cresce a expectativa dos estudantes para o retorno às aulas, marcado para o dia 10/2, que dará início ao ano letivo de 2025.

Para garantir um ambiente acolhedor e funcional, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), está promovendo melhorias nas escolas, incluindo pintura, troca de telhados, limpeza de caixas d’água, poda de árvores e reformas.

Essas ações, viabilizadas por meio do recurso de manutenção predial que destinou aproximadamente R$ 156 milhões para reparos nas unidades escolares, conservam as estruturas e garantem segurança, especialmente diante do período de chuvas.

A SEE/MG acompanha de perto essas intervenções, assegurando que os espaços estejam adequados para receber estudantes e servidores com conforto, segurança e melhores condições de aprendizado.

“A preparação para o início do ano letivo inclui a manutenção preventiva e a corretiva das nossas unidades, garantindo mais conforto para estudantes e servidores. Temos acompanhado essas intervenções, inclusive devido às chuvas intensas que atingiram diversas regiões do estado nas últimas semanas”, afirma a subsecretária de Administração da SEE/MG, Luciana Quaresma.

Revitalização de bibliotecas

Lançado em setembro de 2024, o Projeto de Leitura e Escrita representa um marco na educação mineira, com um investimento histórico de R$ 212 milhões – o maior já realizado pelo Estado com foco no desenvolvimento da leitura.

Desse montante, R$ 180 milhões foram destinados à revitalização de bibliotecas em mais de 3,4 mil escolas.

Na Escola Estadual Orlando Alves Pereira, em Taparuba, da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, os estudantes serão recebidos com um ambiente de leitura renovado, proporcionando uma experiência mais envolvente para o aprendizado. Foram investidos cerca de R$ 32 mil em mobiliários e acervo literário.

Para o diretor Alex Correa, a transformação da biblioteca representa um avanço significativo no incentivo ao hábito de ler e no desenvolvimento dos estudantes.

“Nossa biblioteca tornou-se um espaço muito mais aconchegante e atrativo para os nossos estudantes, onde além dos clássicos da literatura conseguimos atender também os pedidos dos nossos alunos com suas sugestões de obras para o espaço. Assim, incentivamos a leitura puramente por prazer, além de incentivar os projetos de leitura e escrita da escola”, destaca.

Plano

Além das melhorias estruturais, a Secretaria enviou às SREs e gestores escolares o Plano Estratégico de Preparação para o Início do Ano Letivo.

O documento tem diretrizes sobre a organização dos espaços escolares, planejamento da alimentação, alocação de profissionais e planejamento pedagógico.

O plano foi acompanhado de uma carta do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, destacando o compromisso da rede com o acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes.

Na mensagem, o secretário mencionou o investimento de R$ 374 milhões por meio do Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep), reforçando a necessidade de aplicação estratégica dos recursos na modernização das escolas e no fortalecimento das atividades pedagógicas.

Além disso, enfatizou a importância das avaliações externas e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no aprimoramento do ensino, ressaltando a necessidade da participação ativa da comunidade escolar nesses processos.