Escola “Professor Jairo Grossi” realiza Pit Stop Solidário e arrecada doações de alimentos para as famílias assistidas pelo Instituto Casu Social I e II

Foram arrecadadas um total de 118 cestas básicas, totalizando 2.360 kg de alimentos, para as famílias assistidas pelo Instituto Casu Social I e II nos bairros Esperança e Santo Antônio em Caratinga

CARATINGA – A vulnerabilidade social e insegurança alimentar se tornaram preocupações constantes neste período de pandemia em nosso país. E pensando em uma maneira de amenizar esta necessidade na cidade de Caratinga, a equipe pedagógica da Escola “Professor Jairo Grossi”, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), realizou o “Pit Stop Solidário”. O evento que foi realizado no sábado (24/4) e respeitou todas as medidas sanitárias de segurança, arrecadou ao todo 118 cestas básicas, totalizando 2.360 kg de alimentos, que serão distribuídos às famílias das mais de 120 crianças assistidas pelo projeto Casu Social I e II nos bairros Esperança e Santo Antônio em Caratinga.

O evento mobilizou pais de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, a estrutura foi montada no estacionamento da Unidade I da Funec para receber os participantes, que não precisaram sair de seus carros para contribuir. Tudo ocorreu de maneira planejada para espeitar as orientações e normas de distanciamento social impostas pela pandemia.

A coordenadora pedagógica da escola, Angélica Nunes, destaca que os conceitos de solidariedade e doação fazem parte da base curricular dos alunos, e que colocá-los em prática é um grande exemplo para os pequenos, além de uma necessidade no momento atual. “Nós vivemos um tempo muito difícil, de muita insegurança, muita falta de emprego e vemos a cada dia a necessidade de famílias que estão muito próximas a nós. E nós, enquanto educadores e escola, precisamos trabalhar a solidariedade com nossos alunos, a questão do amor ao próximo e também o conceito de doação que é tão importante. Então, nós entendemos a grande importância de realizar este trabalho com as crianças e seus familiares e cada um, além de se conscientizar, contribuir da maneira que pode”.

Os pais dos alunos envolvidos compareceram acompanhados pelas crianças, fazendo do Pit Stop Solidário uma oportunidade se solidariedade e exemplo. O pai de aluno, Clayton Gonçalves, fala sobre a situação de crise atual e a apoia a importância de ações como esta. “A crise financeira atingiu muitas pessoas, muitas famílias, e infelizmente há pessoas em condições realmente difíceis. Neste momento, o que nós pudermos fazer para ajudar é muito importante. O Miguel, meu filho, já está desenvolvendo essa consciência e gosta de ajudar, se preocupou em nos acompanhar no momento da doação. Fazer o bem em família é uma ação muito importante!”, finaliza Clayton.