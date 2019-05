Escola Professor Jairo Grossi promove tarde animada em prol da família

CARATINGA – Música, piquenique, muita diversão. E, quem diria, nenhum celular. Uma tarde de sábado foi o momento ideal para que várias famílias se reunissem com seus filhos para dedicar algumas horas a brincadeiras e bate papo. Teve correria, sorrisos e alegria. Tudo coisa de criança.

A Escola Professor Jairo Grossi pensou em tudo isso para concluir a tradicional Semana da Família, convidando pais e alunos para ficarem mais juntos. E não deu outra: todo mundo voltou um pouquinho à infância.

“Um momento de interação, de deixar o celular em casa e de aproveitar esses momentos juntos com os filhos”, explicou a supervisora pedagógica, Poliana Marques. “Nós envolvemos os pais, motivamos as crianças falando sobre a programação e que eles poderiam trazer brinquedos e que aqui teríamos algumas atividades organizadas como o futebol de campo, futsal, queimada e o espaço livre para os maiores andarem de bicicleta, os menores de velotrol. É realmente um momento para curtir com a família”, revelou.

A ideia da escola agradou os participantes. “Eu acho essa iniciativa um máximo. Sempre digo que temos que repetir a dose, porque é muito importante sair da rotina, da correria do dia a dia, extravasar um pouco e brincar”, reforçou Viviane Moreira Batista, mãe de aluno. Ela contou que a tarde foi interessante, pois todos puderam dedicar um tempo exclusivo para os filhos, de brincadeiras e diversão. “Acho que estamos precisando muito disso. A escola está de parabéns”, completou.

Max Capella Araújo, também pai de aluno, concordou. “É uma integração excepcional, uma ideia brilhante da escola e que realmente vale a pena e traz a família para mais perto. Podemos perceber isso pela alegria das crianças de verem os pais e todos reunidos”, comentou.

As atividades aconteceram no campo da Unidade II do UNEC durante a tarde do último sábado (25), com os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. “São eventos que fazem parte do nosso calendário escolar e todos os anos estamos aqui, juntamente com os pais, neste momento que eu considero riquíssimo para a família e também para a escola”, ressaltou a diretora E. Prof. Jairo Grossi, Francisca Pires.