Escola Professor Jairo Grossi está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021

CARATINGA – Há quase 30 anos a Escola Professor Jairo Grossi desenvolve um trabalho com excelência e qualidade no ensino. Qualidade que tem sido comprovada pela aprovação dos alunos nos mais concorridos vestibulares e na preparação para o mercado de trabalho, realizada pelo ensino técnico. As vagas para 2021 são limitadas e estão disponíveis desde o Minimaternal (a partir de 02 anos de idade) até o Ensino Médio, e além do ensino regular, a escola oferece vagas nos Cursos Técnicos de: Enfermagem, Estética, Radiologia, Transações Imobiliárias e Zootecnia. Para matrículas e rematrículas realizadas até o próximo dia 10 de dezembro, é possível garantir um desconto de 10%.

Em 2020 a pandemia trouxe grandes desafios para a instituição que apostou na tecnologia e em ideias inovadoras para manter a qualidade de ensino, como conta Supervisora Pedagógica, Angélica Nunes Costa. “Nós já tínhamos na escola uma plataforma onde toda a vida escolar do aluno é registrada, então com o início desse trabalho remoto nós reorganizamos a nossa plataforma para que todas as aulas pudessem ser ministradas diariamente para o aluno nela. Estamos trabalhando com diversas ferramentas e com diversas estratégias de ensino. E nós temos percebido o quanto nossos alunos têm avançado em suas habilidades e nos objetivos propostos”.

A Escola Professor Jairo Grossi, atualmente, é a 1ª colocada nos resultados do Enem em Caratinga, para a Supervisora Pedagógica esse resultado se deve a uma série de fatores. “Desde o seu planejamento e sua fundação a escola foi criada para oferecer um ensino de excelência e de muita qualidade, e nós a cada ano reforçamos isso, buscando metodologias diferenciadas, nós temos um conjunto de laboratórios que atendem aos alunos nas diversas áreas do conhecimento, hoje, nós temos uma tecnologia aliada ao nosso trabalho que nos permite levar o que há e melhor ao aluno diariamente. E nós procuramos estar sempre com a melhor rede de ensino, no caso nós estamos hoje como parceiros do sistema Bernoulli, uma rede que tem apresentado os melhores resultados”, conta Angélica Costa.

A parceria da instituição com as famílias dos alunos é outro diferencial e um elemento chave para o sucesso do trabalho desenvolvido na escola. Lucimara Rodrigues é mãe de aluno e se sente emocionada ao falar da escola. “É uma emoção muito grande para mim, porque confiar o filho é muito difícil, e aos 2 anos e meio colocar na escola, enfim não foi fácil. Mas a escola me amparou e, inclusive até hoje, com essa pandemia nós nos sentimos muito seguros, pois a escola o tempo todo nos passa essa segurança de que o ensino continua com a mesma qualidade”.

As matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2021 estão abertas com valor promocional até o dia 10 de dezembro. O atendimento presencial está acontecendo seguindo todos as recomendações de segurança de segunda a sexta, de 8h às 17h, na Unidade I – Secretaria na sala 151-A. Para informações entre em contato pelo telefone (33) 3322-7900 ramal 7950 ou pelo WhatsApp: (33) 9 9850-9255.